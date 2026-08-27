VIDEO | Chef Alex Cîrțu: „Mentalitatea este: decât să nu mănânce nimic, mai bine mănâncă un șnițel cu cartofi prăjiți” / De ce ajung pizza și crispy să fie „mâncare pentru copii”

27 aug. 2026, Disputandum
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Pizza, paste, crispy și cartofi prăjiți au devenit, în multe restaurante, sinonime cu „meniul pentru copii”. În spatele acestor alegeri stă însă și o mentalitate pe care chef Alex Cîrțu o consideră una dintre marile probleme ale alimentației celor mici: ideea că important este doar ca un copil să mănânce ceva. Invitat în podcastul „DISPUTANDUM”, realizat de Cosmin Dragomir la G4Food, chef-ul explică de ce a ales dieta mediteraneană ca bază pentru ghidul său de alimentație și de ce ingrediente precum quinoa nu ar trebui respinse doar pentru că par „fancy”.

„Știi care e mentalitatea? Decât să nu mănânce nimic, mai bine mănâncă un șnițel cu cartofi prăjiți. Și atunci, de multe ori, ajungi la restaurant și întrebi dacă au meniu de copii, iar meniul de copii înseamnă pizza, paste, crispy, cartofi prăjiți”, spune chef Alex Cîrțu.

Potrivit acestuia, problema nu este doar conținutul meniurilor, ci și felul în care părinții ajung să gestioneze refuzul copilului de a mânca anumite alimente.

Chef Alex Cîrțu: „Decât să nu mănânce nimic, mai bine mănâncă un șnițel cu cartofi prăjiți”

Chef-ul spune că, de multe ori, părinții aleg varianta cea mai simplă atunci când copilul refuză mâncarea sau insistă pentru un anumit preparat.

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„Mentalitatea este: decât să nu mănânce nimic, mai bine mănâncă un șnițel cu cartofi prăjiți. Mai bine îi pun și telefonul în față, și tableta, ca să scap de el, să mănânce”, explică Alex Cîrțu.

În opinia sa, aceste soluții pot părea convenabile pe moment, însă nu rezolvă problema relației copilului cu mâncarea.

„E mai convenabil”, spune chef-ul.

Discuția apare în contextul proiectului său privind alimentația copiilor din școli și grădinițe, pentru care echipa a ales să construiască meniurile pornind de la principiile dietei mediteraneene.

De ce a ales dieta mediteraneană și nu „mâncarea românească”

Alex Cîrțu spune că a primit inclusiv întrebări legate de absența unor preparate tradiționale românești din meniurile propuse.

„Noi am abordat dieta mediteraneană. De ce? Pentru că este una dintre cele mai studiate diete. «De ce nu mâncare românească? De ce nu mici, de ce nu caltaboș, de ce nu…»”, povestește chef-ul.

Răspunsul său este că alegerea unei direcții alimentare pentru copii trebuie făcută pornind de la date și rezultate, nu doar de la preferințe sau tradiție.

„Avem nevoie de cifre. Nu poți să te duci în școală și să spui: «Pentru că noi am mâncat mici când eram mici, hai să le dăm și copiilor mici». Trebuie să avem niște rezultate în spate, niște studii”, explică el.

Quinoa nu este „fancy”, ci un ingredient cu anumite valori nutriționale

Chef Alex Cîrțu vorbește și despre reticența pe care o pot provoca unele ingrediente considerate prea sofisticate pentru mesele copiilor.

„Mulți spun: «Quinoa? Ce fancy e quinoa». Dar quinoa nu este fancy. Quinoa este o pseudocereală care are niște valori nutriționale foarte bune”, spune acesta.

Pentru el, problema apare atunci când discuția despre alimentația copiilor se reduce la ideea că un preparat este prea neobișnuit sau că nu face parte din bucătăria cu care părinții au crescut.

„Nu poți să construiești un meniu doar pentru că ceva îți place sau pentru că ceva este tradițional. Noi am mers pe dieta mediteraneană, pe care avem cifre, rezultate, confirmări”, spune Alex Cîrțu.

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