Nimic nu se compară cu gustul unui bulion sau suc de roșii făcut în casă. Deși ne e mai comod bulionul sau sosurile din comerț, sunt, cele mai multe, pline de coloranți și aditivi și nu poate concura niciodată cu rețetele tradiționale pe care mama sau bunica le pregăteau în casă.

Spre deosebire de variantele din magazin, bulionul de roșii preparat în casă este mai sănătos, mult mai aromat și extrem de versatil. Se poate folosi ca bază ideală pentru paste, lasagna, pizza sau tocănițe, iar prepararea unei cantități mai mari îți permite să îl pui la borcan și să-l folosești când gătești. Cum suntem în plin sezon al roșiilor, alege unele coapte și dulci și vei obține un preparat excelent.

Secretul aromei perfecte a bulionului de roșii

Multe gospodine adaugă legume suplimentare în sos: ardei roșu pentru o culoare intensă, ceapă sau morcov pentru o textură cremoasă și o dulceață naturală. Rețeta de mai jos mizează însă pe simplitate și pe metoda clasică prin care se obține un sos dens, catifelat și incredibil de gustos. Câteva trucuri sunt însă utile.

Ingrediente

Roșii bine coapte 5 kg

50 ml ulei de măsline sau floarea soarelui

Sare și piper negru proaspăt măcinat (după gust)

O lingură de zahăr sau bicarbonat.

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Preparare pas cu pas și trucuri ca sa iasă perfect

Primul secret: decojirea roșiilor

Așază o oală mare cu apă la fiert. Crestarea roșiilor se face sub formă de cruce la bază. Când apa dă în clocot, scufundă roșiile timp de doar 30 de secunde, apoi scoate-le și lasă-le puțin la răcit. Coaja se va desprinde extrem de ușor. Taie-le în jumătate și îndepărtează semințele și lichidul în exces.

Călește roșiile

Încinge uleiul într-o cratiță încăpătoare. adaugă roșiile tăiate în bucăți mai mari. Pune și zahăr, sare și piper. Zahărul sau bicorbonatul vor reduce aciditatea din roșii.

Fierbe la foc foarte mic

Lasă totul să fiarbă la foc foarte mic, până când roșiile încep să se sfărâme singure.

Pasează bine la final

Folosește un blender pentru a pasa roșiile direct în cratiță, obținând un sos rustic, ușor grosier. Condimentează cu sare și piper după gust.

Se lasă la răcit și este gata de utilizare sau de păstrat la borcan. Sterilizează borcanele și pasteurizează conținutul.