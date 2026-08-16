Un lanț american de pizzerii folosește un sistem special de filtrare pentru a reproduce caracteristicile apei din New York în toate restaurantele sale. Prince St. Pizza susține că metoda îl ajută să păstreze gustul aluatului original pe măsură ce se extinde în Statele Unite și Canada.

Brandul a pornit din cartierul SoHo din New York și a ajuns la aproximativ 20 de localuri. Este cunoscut pentru pizza pătrată în stil sicilian și pentru feliile acoperite cu cantități generoase de pepperoni.

Apa fiecărui oraș este analizată

De fiecare dată când compania închiriază un nou spațiu, prelevează o mostră din apa orașului respectiv și o trimite la laborator. Specialiștii analizează compoziția și construiesc un sistem de filtrare adaptat localului, arată FoxNews.

Echipamentul New York WaterMaker este configurat pentru ca apa folosită la prepararea aluatului să aibă caracteristici asemănătoare celei din New York. „De fiecare dată când semnăm un nou contract de închiriere, luăm apa din orașul respectiv și o trimitem la laborator. Ei creează un sistem de filtrare care transformă apa noastră în apă din New York”, a explicat Lawrence Longo, directorul Best Buddy Hospitality, compania care deține lanțul. Obiectivul este ca pizza vândută în alte state să semene cât mai mult cu cea pregătită în localul original din SoHo. Compania dorește și ca atmosfera restaurantelor să amintească de o pizzerie newyorkeză.

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O extindere atent controlată

Prince St. Pizza consideră că pizza în stil sicilian nu a fost dezvoltată până acum la scară largă în Statele Unite fără pierderea calității. Compania urmărește să devină principalul brand american din această categorie.

Extinderea este realizată însă selectiv. Longo susține că alege personal operatorii care vor administra viitoarele localuri, pentru ca standardele stabilite în restaurantul original să fie respectate.

Pizzeria a atras și numeroși clienți celebri. Adam Sandler ar fi vizitat localurile din New York, Malibu și West Hollywood. Directorul companiei afirmă însă că vedetele nu primesc un tratament diferit de cel oferit clienților obișnuiți.

De la pizza la producții video

Brandul încearcă să se extindă și în afara restaurantelor. Lawrence Longo a creat seria video „Delivering Happiness”, în care actorul Nick Turturro interpretează rolul unui curier care livrează pizza unor invitați cunoscuți.

Printre participanți s-au numărat Dana White, Alex Rodriguez, Bert Kreischer și Ice-T. Proiectul a fost extins ulterior prin TikTok Radio și iHeartMedia.

Prince St. Pizza a colaborat și cu Disney pentru recrearea Little Nero’s Pizza, pizzeria fictivă din filmul „Singur acasă”. Campania, desfășurată în anumite restaurante, a primit un premiu Clio.

În ciuda proiectelor media și a planurilor de extindere, conducerea companiei susține că strategia rămâne aceeași: păstrarea produsului care a făcut celebru localul din SoHo.