ANSVSA a amendat din nou și a închis hotelul din Constanța unde este suspectat un focar de toxiinfecție alimentară. 81 de kilograme de alimente și 300 de ouă, retrase de la consum

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat o nouă amendă, în valoare de 17.000 de lei, și a dispus închiderea unei unități de cazare și alimentație publică din județul Constanța, după activarea, marți, a Planului Roșu de Intervenție în urma unei suspiciuni de toxiinfecție alimentară colectivă, potrivit Agerpres.

Potrivit ANSVSA, unitatea fusese amendată cu doar trei zile înainte, cu 10.000 de lei, și primise un termen strict pentru remedierea deficiențelor constatate.

„Este inadmisibil ca un operator economic să ignore avertismentele noastre şi să pună în pericol sănătatea oamenilor. Locaţia unde există această suspiciune de toxiinfecţie alimentară fusese amendată cu doar trei zile în urmă. Am intervenit ferm prin aplicarea de măsuri drastice şi am dispus interzicerea imediată a activităţii acestei unităţi, prioritatea noastră fiind protejarea consumatorilor”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat într-un comunicat al instituției.

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Unitatea fusese verificată cu doar trei zile înainte

Înainte de deschiderea sezonului estival, ANSVSA spune că au fost organizate sesiuni extinse de instruire cu operatorii economici de pe litoral. Inspectorii sanitari veterinari au oferit consiliere, recomandări și informații privind respectarea normelor de siguranță alimentară, cu scopul de a preveni astfel de incidente.

Cu toate acestea, în cazul unității vizate, deficiențele constatate anterior nu au fost remediate.

„Cu toate acestea, în cazul unităţii vizate, normele au fost încălcate în mod repetat. Unitatea fusese verificată de inspectorii sanitari veterinari cu doar trei zile înainte de producerea acestui incident colectiv. În urma acelui control, au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicată o amendă contravenţională în valoare de 10.000 de lei şi impus un termen strict pentru remedierea deficienţelor”, arată ANSVSA.

La noul control, echipele de inspecție au constatat că niciuna dintre deficiențele identificate anterior nu fusese remediată.

Printre abaterile constatate se numără:

produse alimentare stocate în condiții contrare normelor specifice;

spații de lucru, utilaje de producție și ustensile de bucătărie neigienizate;

cameră frigorifică neigienizată și condiții precare de întreținere;

absența unui vestiar funcțional pentru personalul blocului alimentar.

81 de kilograme de alimente și 300 de ouă, retrase de la consum

Având în vedere riscul pentru sănătatea publică, inspectorii au dispus sechestrarea și retragerea definitivă de la consum a mai multor cantități de produse alimentare neconforme.

Au fost retrase 81 de kilograme de pește, carne, mezeluri feliate și brânză, precum și 300 de ouă.

Produsele au fost considerate neconforme în urma acțiunii de control și nu mai pot fi comercializate sau utilizate pentru consum.

Probe prelevate pentru identificarea sursei

În paralel, echipele de control continuă verificările pentru investigarea focarului și identificarea sursei microbiologice.

Inspectorii au prelevat probe de materie primă din incinta blocului alimentar, care urmează să fie analizate în laborator.

Rezultatele analizelor sunt necesare pentru stabilirea eventualei surse microbiologice și pentru continuarea investigației privind suspiciunea de toxiinfecție alimentară colectiv