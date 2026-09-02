În ultimele decenii, consumul de îndulcitori artificiali s-a extins masiv ca alternativă la zahăr. Cu toate acestea, opțiunea cu adevărat sănătoasă este un compus natural pe care aproape nimeni nu îl cunoaște ca îndulcitor: glicina, scrie ABC.

Riscurile ascunse ale îndulcitorilor artificiali

Decenii la rând, opțiunea la cafeaua de dimineață a fost simplă: zahăr sau zaharină. Ulterior, piața s-a diversificat cu sucraloză, aspartam și ștevie. Totuși, ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și nutriționiștii avertizează că îndulcitorii sintetici sau procesați chimic nu reprezintă o opțiune zilnică. S-au n-ar trebui să fie.

Consumul lor pe termen lung nu ajută la pierderea în greutate și poate atrage riscuri pentru sănătate:

Creșterea riscului de diabet de tip 2 și rezistență la insulină;

Alterarea microbiotei intestinale și disconfort abdominal;

Risc crescut asociat utilizării îndulcitorilor industriali.

Mitul șteviei, cât de „naturală” este de fapt?

Promovată ca fiind un îndulcitor 100% natural extras dintr-o plantă sud-americană, ștevia din comerț este departe de forma ei pură.

Produsele din magazine conțin glicozide de șteviol, compuși izolați prin procese chimice industriale. Pentru că glicozidele au un gust amar în stare pură, producătorii le amestecă adesea cu alți aditivi și alți îndulcitori, ceea ce reduce considerabil profilul lor natural.

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Glicina, alternativa naturală produsă chiar de organismul uman

Glicina este un aminoacid esențial pe care propriul corp îl sintetizează în mod natural. Acesta joacă un rol fundamental în formarea proteinelor, a colagenului, a moleculelor de ADN și a creatinei, având în același timp un gust ușor dulceag.

Beneficiile principale ale glicinei utilizate ca îndulcitor:

Nu crește insulina și ajută la menținerea unui nivel stabil al zahărului în sânge;

Protejează țesuturile și sprijină funcția pancreasului;

Fiind un precursor al colagenului, susține elasticitatea pielii și protecția articulațiilor;

Îmbunătățește somnul și digestia. Are un efect calmant asupra sistemului nervos și sprijină tractul digestiv;

Este o substanță pe care organismul o recunoaște și o metabolizează perfect.

Utilizată ca supliment sau îndulcitor în cafea și ceai, glicina îndulcește natural, oferind în același timp un sprijin nutrițional real pentru nivelul de energie și sănătatea generală.