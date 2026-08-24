A comandat aproape 300 de pizza în numele altora și a trimis amenințări / Ce riscă acum un tânăr de 23 de ani

Un tânăr de 23 de ani din Polonia este acuzat că a plasat sute de comenzi false de mâncare în numele altor persoane, provocând pierderi restaurantelor și trimițând, în unele cazuri, mesaje de amenințare. Cea mai neobișnuită comandă a fost pentru aproximativ 300 de pizza, în valoare de peste 37.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 8.500 de euro, notează Mediafax.

Potrivit autorităților, tânărul ar fi plasat comenzile folosind datele personale ale unor persoane care nu solicitaseră produsele. Unele dintre informațiile incluse erau atât de detaliate, încât victimele au avut impresia că autorul le cunoștea personal.

Comenzile erau, de regulă, plasate cu plata la livrare, astfel că destinatarii riscau să se trezească la ușă cu produse pe care nu le comandaseră.

Unele comenzi conțineau amenințări

Potrivit poliției, nu era vorba doar despre farse costisitoare. În mesajele asociate unor comenzi ar fi fost incluse și amenințări.

Autoritățile menționează referiri la răpirea unui copil, incendierea unui birou notarial și provocarea unui accident rutier.

Anchetatorii susțin că suspectul ar fi folosit inclusiv datele personale ale unor persoane cunoscute din politică și mass-media.

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Comenzile au fost trimise în principal la adrese din Szczecin, însă incidente similare au fost semnalate și în alte orașe din Polonia, printre care Wrocław, Cracovia și Varșovia.

Comanda pentru aproape 300 de pizza a fost refuzată

Nu toate comenzile au fost livrate. Unele restaurante au refuzat să le onoreze atunci când cantitățile solicitate erau prea mari pentru a putea fi pregătite într-un timp rezonabil.

A fost și cazul unei comenzi pentru aproximativ 300 de pizza, în valoare de peste 37.000 de zloți.

Polițiștii i-au percheziționat locuința

În urma unei operațiuni comune a poliției, tânărul de 23 de ani a fost reținut.

În timpul percheziției, anchetatorii au confiscat dispozitive electronice și suporturi de date despre care suspectează că ar fi fost folosite pentru plasarea comenzilor false.

Tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru două luni. El este suspectat de hărțuire, fraudă de identitate și provocarea unor prejudicii financiare importante.

Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la opt ani de închisoare, potrivit MEDIAFAX.