La 85 de ani, Ringo Starr continuă să urce pe scenă și să susțină concerte. Fostul baterist al trupei The Beatles spune că își menține forma fizică prin antrenamente regulate, alergare pe bandă și exerciții cu greutăți, scrie USA Today.

Ringo Starr se pregătește pentru un nou turneu alături de All-Starr Band și pentru lansarea albumului country „Long Long Road”. Deși se apropie de 86 de ani, muzicianul spune că încă își dorește să cânte atât timp cât starea fizică îi permite.

„Nu există o modalitate specială. Doar că nimeni nu poate face asta în locul tău. Trebuie să te ridici din pat și să o faci”, a declarat Starr într-un interviu pentru USA Today.

Trei antrenamente pe săptămână cu un instructor

Ringo Starr spune că are în continuare un antrenor personal cu care se pregătește de trei ori pe săptămână. În zilele în care nu lucrează cu acesta, merge singur la sală, de obicei încă una sau două zile.

Rutina sa include mersul sau alergarea pe bandă și exerciții cu greutăți. Obiectivul este, în primul rând, să își mențină activitatea fizică și să își crească ritmul cardiac.

- articolul continuă mai jos -

„Fac asta de atât de mult timp, încât este pur și simplu: «Mă duc la sală»”, a explicat artistul.

Starr a vorbit și despre importanța mișcării pentru sănătatea oaselor și articulațiilor, îndemnându-i pe oameni să facă exerciții în mod regulat.

„Secretul” său: afine și broccoli

De-a lungul timpului, Ringo Starr a glumit că afinele și broccoli se află printre alimentele care îl ajută să își păstreze sănătatea.

Dincolo de aceste alimente, însă, artistul pune accent pe consecvență și pe activitatea fizică. La vârsta sa, faptul că poate susține concerte și poate cânta la tobe presupune menținerea unei condiții fizice bune.

Starr urmează să plece în turneu în mai și iunie, cu 12 concerte programate. Seria de spectacole se va încheia în apropierea zilei sale de naștere, pe 7 iulie, când va împlini 86 de ani.

Întrebat dacă intenționează să continue să cânte atât timp cât îi permite condiția fizică, Starr a răspuns că preferă să privească lucrurile pe termen scurt. Spune că, deși le-a transmis în ultimii ani copiilor săi că nu mai poate continua, aceștia îi amintesc că a mai spus același lucru și în anii precedenți.

Ringo Starr și Paul McCartney, încă pe scenă

În interviu, Starr a glumit și pe seama longevității sale în comparație cu Paul McCartney. Cei doi foști membri ai trupei The Beatles continuă să aibă activități muzicale la mai bine de cinci decenii de la destrămarea formației.

Întrebat dacă există o competiție între ei pentru a vedea cine rămâne mai mult timp pe scenă, Starr a răspuns râzând: „Voi fi cel care rezistă cel mai mult”.

Artistul a povestit și despre un concert susținut de McCartney într-un spațiu de dimensiuni reduse, despre care spune că i-a oferit publicului o apropiere pe care o pierduse în concertele desfășurate pe stadioane.

Un nou album country și patru filme despre The Beatles

Ringo Starr se află și într-o perioadă aglomerată profesional. Albumul „Long Long Road”, co-scris și produs de T Bone Burnett, marchează revenirea sa la muzica country. Pe material apar și invitați precum Sheryl Crow și St. Vincent.

Este al treilea album country al lui Starr, după „Beaucoups of Blues”, lansat în 1970, și „Look Up”, apărut în 2025.

În paralel, Starr este implicat indirect în proiectul cinematografic dedicat The Beatles. Patru filme vor prezenta povestea formației din perspectiva fiecărui membru, iar actorul Barry Keoghan îl interpretează pe Starr.

Muzicianul spune că l-a întâlnit pe Keoghan înainte de începerea filmărilor și că au petrecut timp împreună pentru ca actorul să îl cunoască mai bine.

„Este un actor foarte bun”, a spus Starr despre Keoghan, adăugând în glumă că, datorită interpretării acestuia, „va arăta grozav” în filme.

La 85 de ani, rutina lui Starr este una relativ simplă: antrenamente constante, exerciții cardio și greutăți, plus o alimentație despre care artistul vorbește adesea în termeni simpli. Pentru el, însă, consecvența pare să fie elementul esențial. „Trebuie să te ridici din pat și să o faci”, este principiul pe care spune că îl urmează.