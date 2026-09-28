Peste 100.000 de persoane au semnat în Franța o petiție prin care cer ca sistemul Nutri-Score să devină obligatoriu pe produsele alimentare ambalate. Inițiatorii speră ca subiectul să revină în dezbaterea Parlamentului, transmite Mediafax. Petiția a depășit pragul de 100.000 de semnături în weekend și ajunsese luni la aproximativ 104.000 de susținători, potrivit Le Figaro.

Nutri-Score este un sistem de etichetare care acordă produselor alimentare o literă de la A la E, asociată unei culori. În general, nota A indică un profil nutrițional mai favorabil, iar E unul mai puțin favorabil. Calculul ține cont de mai multe elemente ale produsului. Sunt analizate valoarea energetică, cantitatea de zahăr, sare și grăsimi saturate, dar și componente considerate favorabile, precum fibrele și proteinele.

În evaluare intră și anumite ingrediente vegetale. Scopul sistemului este să permită consumatorilor să compare mai ușor produse din aceeași categorie.

În Franța, afișarea este voluntară

Nutri-Score poate fi afișat în prezent voluntar pe partea din față a ambalajelor din Franța. Producătorii pot însă decide dacă îl utilizează sau nu. Autorii petiției consideră că tocmai această libertate limitează utilitatea sistemului. Produsele cu un scor mai puțin favorabil pot rămâne fără etichetă, ceea ce face comparația mai dificilă pentru consumatori. Inițiatorii cer ca aceeași informație nutrițională să fie disponibilă pe toate produsele ambalate, indiferent de compania producătoare.

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Demersul a fost inițiat în noiembrie 2025 de cercetătorii Serge Hercberg, Mathilde Touvier, Emmanuelle Kesse și Maria Galan, implicați în dezvoltarea sistemului Nutri-Score.

Serge Hercberg, profesor emerit de nutriție la Universitatea Sorbonne Paris Nord și unul dintre creatorii sistemului, a cerut continuarea strângerii semnăturilor. El consideră că următoarele praguri importante ar putea fi 150.000 și apoi 200.000 de susținători.

Introducerea Nutri-Score obligatoriu a mai fost discutată în Parlamentul francez, dar măsura a fost respinsă anul trecut, în timpul dezbaterilor privind bugetul asigurărilor sociale pentru 2026. Inițiatorii speră acum ca numărul mare de semnături să determine reluarea subiectului înaintea dezbaterilor privind bugetul asigurărilor sociale pentru 2027. Campania a primit și sprijin din partea mai multor organizații medicale și științifice.

Academia Națională de Medicină susține măsura

În luna mai, Academia Națională de Medicină din Franța, alături de 45 de societăți științifice și medicale și 33 de asociații, și-a exprimat sprijinul pentru introducerea obligatorie a sistemului. În iulie, și sistemul francez de asigurări de sănătate a cerut ca Nutri-Score să devină obligatoriu pe produsele alimentare ambalate.

Susținătorii măsurii argumentează că eticheta poate oferi consumatorilor o imagine rapidă asupra profilului nutrițional al alimentelor și îi poate ajuta să compare mai ușor produsele.

Nutri-Score nu este obligatoriu nici în România

În România, sistemul Nutri-Score nu este obligatoriu. Utilizarea etichetelor de la A la E a generat, de asemenea, dezbateri privind modul în care acestea ar trebui aplicate produselor alimentare. Sistemul nu indică dacă un aliment este „bun” sau „rău” în sens absolut, ci compară profilul nutrițional pe baza unor criterii standardizate.

Dezbaterea din Franța ar putea avea relevanță și la nivel european, în contextul discuțiilor mai ample privind modul în care informațiile nutriționale sunt afișate pe partea din față a ambalajelor.