Ce se întâmplă dacă mănânci coaja semințelor de floarea-soarelui / Cum pot fi desfăcute fără să folosești dinții

28 sept. 2026, Articole / Reportaje
Ce se întâmplă dacă mănânci coaja semințelor de floarea-soarelui / Cum pot fi desfăcute fără să folosești dinții
Foto: Envato Elements
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Cojile semințelor de floarea-soarelui nu sunt comestibile și pot provoca probleme dentare sau digestive. Fiind alcătuite în principal din celuloză și lignină, acestea nu sunt descompuse ușor de organism și, în anumite situații, pot ajunge să provoace blocaje ale tractului gastrointestinal.

Semințele de floarea-soarelui sunt consumate frecvent ca gustare, însă partea care se mănâncă este miezul, nu coaja. Potrivit Very Well Health, cojile pot prezenta mai multe riscuri pentru sănătate.

Cojile pot afecta dinții

Cojile semințelor de floarea-soarelui sunt tari, iar spargerea lor repetată cu dinții poate duce la deteriorarea smalțului și chiar la apariția unor leziuni dentare.

Au fost raportate cazuri în care persoanele care obișnuiau să spargă semințele între incisivi au dezvoltat mici crestături sau modificări ale marginilor dinților.

Din acest motiv, cojile nu ar trebui folosite ca „instrument” pentru desfacerea semințelor.

Pot rămâne blocate în gât sau în tubul digestiv

Celuloza și lignina din coajă nu sunt digerate cu ușurință. O bucată de coajă poate rămâne prinsă în partea posterioară a gâtului și poate provoca durere persistentă sau senzația de corp străin.

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În astfel de situații, îndepărtarea fragmentului poate necesita intervenția unui medic și utilizarea unui endoscop.

Un alt risc este formarea unui fitobezoar, o masă de material vegetal nedigerat care se poate acumula în tractul gastrointestinal. Aceasta poate provoca dureri abdominale, constipație, greață și vărsături. În cazurile severe, îndepărtarea poate necesita intervenție medicală.

Semințele mucegăite pot conține aflatoxine

Un alt aspect important este contaminarea cu mucegai. Semințele de floarea-soarelui și cojile acestora pot fi contaminate cu aflatoxine, toxine produse de anumite tipuri de fungi.

Expunerea la aflatoxine este asociată cu un risc crescut de cancer hepatic. De aceea, semințele care prezintă urme de mucegai, modificări de culoare sau un aspect neobișnuit nu ar trebui consumate.

Este recomandată alegerea semințelor ambalate de producători autorizați și păstrarea lor în condiții corespunzătoare.

Alergia la semințe de floarea-soarelui este rară, dar posibilă

Alergia la semințele de floarea-soarelui este mai puțin frecventă decât alte alergii alimentare, însă poate apărea după consum.

Printre simptome se numără greața, diareea, senzația de usturime sau durere la nivelul gurii și gâtului, erupțiile cutanate, umflarea buzelor, tusea sau secrețiile nazale.

În cazuri rare poate apărea anafilaxia, o reacție alergică severă care reprezintă o urgență medicală. Dificultățile de respirație, respirația șuierătoare, pulsul accelerat, amețeala sau pierderea stării de conștiență necesită intervenție medicală imediată.

Când trebuie cerut ajutor medical

După înghițirea accidentală a cojilor, apariția unor simptome precum durere abdominală, greață, vărsături, constipație, febră sau sângerări trebuie evaluată de un medic.

De asemenea, dacă spargerea repetată a semințelor cu dinții a provocat fisuri, durere sau alte leziuni dentare, este indicat un consult stomatologic.

Cum pot fi desfăcute semințele fără să folosești dinții

Semințele de floarea-soarelui pot fi curățate mecanic, fără a mesteca sau sparge cojile cu dinții. O metodă este folosirea unui sucitor pentru a crăpa cojile, după care miezul poate fi separat manual.

O altă variantă este înmuierea semințelor în apă timp de câteva ore. După scurgerea apei, cojile pot fi îndepărtate mai ușor.

Semințele pot fi și coapte în cuptor, la aproximativ 165 de grade Celsius, timp de 15-20 de minute. După răcire, cojile pot fi desprinse cu mâna.

Important: dacă înghiți accidental o cantitate mică de coajă și nu apar simptome, nu înseamnă automat că va apărea o complicație. Problema este consumul cojilor în cantitate mai mare sau apariția unor simptome digestive ori respiratorii, situații în care este recomandată evaluarea medicală.

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