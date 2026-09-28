Exporturile braziliene de carne de pasăre către Uniunea Europeană sunt mai aproape de reluare, după ce un audit al Comisiei Europene a concluzionat că sistemul de control al utilizării anumitor antimicrobiene respectă cerințele europene. Revenirea pe piața UE nu este însă automată și mai necesită parcurgerea procedurii de aprobare, relatează Euractiv.

Brazilia a rămas în afara listei statelor autorizate să exporte anumite produse de origine animală către Uniunea Europeană după intrarea în vigoare, la 3 septembrie, a unor reguli europene mai stricte privind utilizarea antimicrobienelor.

Auditul european deschide calea pentru revenirea cărnii de pasăre

Inspectorii Comisiei Europene au verificat în Brazilia sistemele aplicate în sectorul păsărilor și al mierii. Auditul s-a desfășurat între 24 august și 4 septembrie. Concluzia privind sectorul avicol este favorabilă: autoritățile europene au considerat că sistemul brazilian de control pentru anumite antimicrobiene îndeplinește cerințele Uniunii Europene, potrivit Euractiv.

Brazilia susținuse încă de la finalizarea misiunii că inspecția a avut rezultate pozitive pentru păsări și miere. Comisia Europeană a refuzat atunci să confirme imediat concluziile și a precizat că experții trebuie mai întâi să finalizeze raportul.

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Exporturile nu se reiau automat

Un audit favorabil reprezintă doar una dintre etapele necesare. Comisia trebuie să propună modificarea listei țărilor autorizate, iar statele membre ale Uniunii Europene trebuie să aprobe schimbarea.

Bruxelles-ul explicase anterior că Brazilia poate fi readăugată pe listă dacă demonstrează respectarea cerințelor privind antimicrobienele. Lista poate fi actualizată ulterior, chiar dacă o țară nu se afla printre statele autorizate la momentul intrării în vigoare a noilor norme. Prin urmare, rezultatul auditului nu înseamnă că transporturile de carne de pui braziliană pot intra imediat din nou pe piața europeană.

De ce a fost Brazilia exclusă de pe lista UE

În luna mai, statele membre au aprobat o listă actualizată a țărilor din afara Uniunii care au demonstrat că respectă noile reguli europene. Brazilia nu a fost inclusă pentru mai multe categorii de produse. Comisia a explicat că nu primise suficiente garanții privind respectarea condițiilor pentru bovine, cabaline, păsări, acvacultură, miere și alte produse.

Normele europene interzic utilizarea antimicrobienelor pentru stimularea creșterii sau creșterea producției și limitează utilizarea la animale a anumitor antimicrobiene rezervate tratării infecțiilor la oameni.

Aceleași reguli pentru producătorii europeni și cei din afara UE

Comisia Europeană susține că măsurile fac parte din strategia de combatere a rezistenței antimicrobiene. Producătorii din Uniunea Europeană trebuie să respecte aceste condiții din 2022. Din 3 septembrie 2026, cerințele se aplică și produselor de origine animală importate din țări terțe.

Bruxelles-ul subliniază că regulile sunt aplicate în mod egal producătorilor europeni și companiilor din afara UE care vor să vândă pe piața comunitară.

Auditul favorabil nu rezolvă situația exporturilor braziliene de carne de vită. Misiunea Comisiei a vizat păsările și mierea, nu sectorul bovin. Pentru carnea de vită, Bruxelles-ul solicită garanții privind respectarea regulilor referitoare la antimicrobiene pe întreaga durată de viață a animalelor.

Comisia a precizat că nu primise încă din partea Braziliei toate aceste garanții. Din acest motiv, reluarea exporturilor de carne de vită ar putea necesita un proces mai lung decât în cazul cărnii de pasăre.

Brazilia este un furnizor important pentru piața europeană

Brazilia este cel mai mare exportator mondial de carne de pui și unul dintre furnizorii importanți ai Uniunii Europene. În 2025, Brazilia a exportat către UE peste 233.000 de tone de carne de pui. Piața europeană a fost a opta destinație pentru exporturile braziliene din acest sector.

Importurile europene crescuseră puternic înainte de introducerea noilor restricții. În mai și iunie 2026, volumele totale de produse avicole braziliene importate de UE au fost aproape duble față de perioadele comparabile din anii anteriori.

Un acord al statelor membre pentru reintroducerea Braziliei pe lista țărilor conforme ar permite reluarea fluxurilor comerciale. Până la adoptarea formală a deciziei, însă, carnea de pasăre braziliană rămâne supusă restricțiilor intrate în vigoare la începutul lunii septembrie.