Design Signals este un program pe termen lung inițiat la Timișoara de centrul cultural Faber și curatoriat de Martina Muzi din Italia. Programul urmărește legăturile dintre designul contemporan, industrie și tehnologie, pornind de la transformările peisajului industrial al Timișoarei.

În fiecare an, Design Signals se concentrează asupra unui sector industrial important pentru oraș. După ce a explorat industria automotive, în 2023, industria textilă, în 2024, și sectorul chimic, în 2025, programul se îndreaptă anul acesta spre agricultură.

România, între ferme mici și exploatații foarte mari

„Cinci hectare” este un program de cercetare și expoziție care analizează industria agroalimentară din România și legăturile dintre agricultură, finanțe, tehnologie, infrastructură și piețele internaționale.

Titlul pornește de la un indicator folosit pentru măsurarea fermelor din Europa. Potrivit Anchetei Structurale în Agricultură din 2023, 90% dintre cele 2,82 milioane de exploatații agricole din România au mai puțin de cinci hectare. Împreună, acestea ocupă însă doar 22,9% din suprafața agricolă a țării.

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La polul opus, fermele de cel puțin 50 de hectare reprezintă doar 1% din numărul total al exploatațiilor, dar lucrează 53,1% din suprafața agricolă.

„Cinci hectare pleacă de la un mod de a măsura statistic fermele din Europa. În România sunt peste 90% dintre ferme care au sub cinci hectare de teren și lucrează mai puțin de un sfert din terenul agricol al țării. În timp ce unu la sută dintre fermieri au peste 50 de hectare și lucrează peste 50 la sută din terenul agricol al țării.

Județul Timiș, fiind județul cu cea mai mare pondere de teren agricol din țară, este o zonă care se remarcă prin fermele foarte mari, care produc cereale și care sunt extrem de bine gestionate și tehnologizate. Cerealele reprezintă cel mai important export al României din industria agroalimentară”, a declarat Oana Simionescu, directorul Faber.

O agricultură puternic polarizată

Programul se bazează pe cercetarea realizată de sociologul Norbert Petrovici, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.

„Cea mai mare parte a terenurilor agricole din România sunt parcele foarte mici. În același timp, parcelele mari sunt, de fapt, printre cele mai mari din Europa. Avem o polarizare puternică între cele foarte mici și cele foarte mari. Zona intermediară aproape că nu există.

Explicația este dublă. Pe de o parte, avem sistemul de privatizare a terenurilor din România, care a dus la formarea unor parcele micuțe. În același timp, aceste terenuri sunt date în arendă unor ferme foarte mari, care produc pentru piețele globale”, a spus Norbert Petrovici.

Agricultura din Timiș, conectată la piețele globale

Agricultura românească este influențată direct și de evoluția piețelor internaționale. Prețurile cerealelor sunt stabilite la nivel global, inclusiv prin bursele de mărfuri de la Chicago și Paris.

„Județul Timiș e unul în care agricultura este puternic internaționalizată. Avem producători foarte mari, tehnologii și agricultură de precizie. Este unul dintre județele cele mai mari producătoare de diferite tipuri de culturi.

În același timp, este puternic înglobat în tehnologii globale și piețe internaționalizate. Aceste piețe sunt interconectate global”, a mai spus Norbert Petrovici.

Agricultura, privită prin design

Expoziția de la Faber încearcă să explice cum funcționează acest întreg ecosistem. Vizitatorii pot descoperi cum este organizată producția de cereale în România și în lume, dar și o serie de interpretări realizate prin limbajul designului contemporan.

Proiectele au fost realizate de șase designeri invitați în cadrul expoziției, care au pornit de la realitățile industriei agroalimentare și le-au transformat în proiecte de design.

În acest an, Design Signals are ca partener strategic Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, în contextul temei abordate de program.

Design Signals continuă și anul viitor, când programul va ajunge la ultimul episod al seriei. În 2027, tema va fi sectorul construcțiilor.