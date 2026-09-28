Niciun aliment nu poate șterge ridurile peste noapte. Totuși, anumite alimente furnizează vitamine, antioxidanți și grăsimi sănătoase necesare organismului pentru producerea și protejarea colagenului.

Colagenul este una dintre principalele proteine structurale ale pielii și contribuie la fermitatea și elasticitatea acesteia. Producția sa scade odată cu înaintarea în vârstă, însă alimentația poate furniza nutrienții necesari sintezei sale, arată specialiștii consultați de SheFinds.

Patru alimente sunt evidențiate în mod special: peștele gras, fructele de pădure, turmericul și nucile.

Peștele gras aduce proteine și Omega-3

Somonul, macroul și sardinele se numără printre alimentele recomandate pentru sănătatea pielii.

Acestea furnizează proteine, necesare pentru aminoacizii din care organismul sintetizează colagenul, dar și acizi grași Omega-3. Dermatologul Shereene Idriss explică faptul că acizii grași EPA și DHA contribuie la reducerea inflamației și susțin, în același timp, sănătatea inimii, creierului și pielii.

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Unele cercetări au analizat și efectul peptidelor de colagen provenite din pește. Acestea au fost asociate cu îmbunătățirea hidratării și elasticității pielii după mai multe săptămâni de administrare. Aceste rezultate se referă însă la peptide de colagen, nu la simplul consum al unei porții de pește.

Fructele de pădure aduc vitamina C

Căpșunile, afinele și murele sunt bogate în antioxidanți și vitamina C, un nutrient esențial pentru producerea colagenului. Vitamina C participă direct la procesele prin care organismul formează și stabilizează fibrele de colagen.

Căpșunile sunt evidențiate de specialist pentru conținutul lor ridicat de vitamina C. Afinele și murele aduc, la rândul lor, cantități importante de antioxidanți. Acești compuși pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și a deteriorării produse de expunerea la radiațiile ultraviolete. Un avantaj este că fructele congelate rămân o opțiune utilă. Ele pot fi consumate în iaurt, terci de ovăz sau smoothie-uri și nu trebuie limitate doar la sezonul fructelor proaspete.

Turmericul, condimentul asociat cu reducerea inflamației

Al treilea aliment recomandat este, de fapt, un condiment: turmericul. Principalul său compus activ este curcumina, studiată pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare.

Inflamația și stresul oxidativ pot contribui la degradarea colagenului, iar unele cercetări sugerează că substanțele din turmeric ar putea avea un rol protector. Specialiștii recomandă asocierea turmericului cu piper negru. Piperina din piper poate crește disponibilitatea curcuminei pentru organism. Există chiar studii experimentale care au analizat legătura dintre extractele de turmeric, inflamație și expresia colagenului după expunerea la radiații ultraviolete. Rezultatele sunt interesante, dar nu trebuie interpretate ca dovadă că turmericul poate inversa îmbătrânirea pielii.

În bucătărie, condimentul poate fi adăugat în supe, preparate din legume, orez sau mâncăruri cu leguminoase.

Nucile, o combinație de grăsimi bune, zinc și vitamina E

Nucile completează lista celor patru alimente recomandate. Acestea furnizează acid alfa-linolenic, un acid gras Omega-3 de origine vegetală, alături de zinc și vitamina E. Acești nutrienți participă la menținerea sănătății pielii și la protecția împotriva stresului oxidativ.

Dr. Idriss descrie nucile drept un fel de „multivitamine pentru piele”, datorită combinației de nutrienți pe care o furnizează. O porție mică poate fi consumată simplu, adăugată peste iaurt, salate sau cereale integrale.

Colagenul nu depinde de un singur aliment

Specialiștii subliniază că nu există un aliment capabil să oprească procesul natural de îmbătrânire. Organismul are nevoie de proteine, vitamina C, zinc, grăsimi sănătoase și numeroși alți micronutrienți pentru menținerea normală a pielii. Peștele gras, fructele de pădure, turmericul și nucile pot face parte dintr-o alimentație echilibrată care susține aceste procese.

Protecția solară rămâne, de asemenea, importantă. Radiațiile ultraviolete contribuie la degradarea colagenului, iar dieta nu poate compensa complet efectele expunerii excesive la soare.

Mesajul dermatologilor este, în cele din urmă, unul simplu: mai importantă decât căutarea unui „aliment antiîmbătrânire” este includerea constantă a unor alimente nutritive și variate în dieta zilnică.