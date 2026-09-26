VIDEO | Alex Dumitru: „Nu trebuie să cheltui o căruță de bani să mănânci bine” / De ce insistă asupra alegerilor zilnice

26 sept. 2026, Disputandum
Captură video G4Food
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Cuprins
  1. Prețul și comoditatea influențează cumpărăturile
  2. Experiențele personale i-au schimbat atenția față de hrană

Chef Alexandru Dumitru spune că atenția acordată meselor zilnice contează mai mult decât asocierea mâncării bune cu cheltuieli mari. El recunoaște însă că alimentele sunt scumpe și că, pentru unii oameni, bugetul reprezintă o dificultate reală.

Invitat la „Disputandum”, podcastul realizat de Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic și colaborator G4Food, bucătarul vorbește despre propriile alegeri alimentare. Discuția privește hrana de zi cu zi, nu prețul unei experiențe la restaurant. „Nu trebuie să cheltui o căruță de bani să mănânci bine în ziua de azi”, afirmă Alex Dumitru. El leagă această idee de atenția acordată alimentelor și de ceea ce numește mâncat conștient.

Prețul și comoditatea influențează cumpărăturile

Bucătarul spune că observă frecvent cozi la covrigării atunci când trece prin oraș. În discuție, atât el, cât și moderatorul recunosc atracția unui produs accesibil și ușor de cumpărat.

Alex Dumitru precizează că înțelege împrejurările în care oamenii aleg asemenea variante. Menționează prețul, comoditatea și presiunile vieții cotidiene, fără să prezinte un calcul al costului unei mese alternative. Mesajul său privește felul în care sunt luate deciziile alimentare repetate. Invitatul își dorește ca acestea să primească mai multă atenție, inclusiv atunci când timpul și banii sunt limitați. Apoi vorbește despre stresul de la serviciu și despre aglomerație. În observațiile sale, asemenea presiuni pot împinge preocuparea pentru mâncare mai jos pe lista priorităților personale.

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Experiențele personale i-au schimbat atenția față de hrană

Alex Dumitru povestește că a trecut prin probleme de sănătate și a încercat diferite stiluri alimentare. Printre acestea amintește și o perioadă în care a urmat dieta paleolitică. Relatarea nu include detalii despre un diagnostic sau despre un tratament. Ceea ce subliniază bucătarul este schimbarea propriei atenții față de alimente, după experiențele prin care a trecut.

Această preocupare s-a extins, spune el, și la mâncarea oferită oaspeților. Își descrie alegerile ca fiind mai atente, atât în plan personal, cât și în activitatea din bucătărie.

Invitatul leagă discuția și de rolul său de tată. Ar vrea ca, pe măsură ce cresc, copiii să înțeleagă importanța informării în legătură cu ceea ce mănâncă. Cosmin Dragomir aduce în conversație nevoia educației nutriționale în școli, iar Alex Dumitru se declară de acord. Pentru cei doi, discuția despre alimentație trebuie să ajungă și la copii.

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