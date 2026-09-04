ANPC a dat amenzi de 3,6 milioane de lei în toată țara. Ce nereguli au găsit inspectorii la peste 1.300 de comercianți

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026, peste 1.300 de controale la operatori economici din întreaga țară. Inspectorii au verificat siguranța produselor comercializate, respectarea legislației din domeniul alimentar și condițiile de prestare a serviciilor, iar amenzile aplicate au depășit 3,6 milioane de lei, transmite MEDIAFAX.
În total, ANPC a desfășurat 1.322 de controale la operatori economici din toată țara. În urma verificărilor, comisarii au aplicat sute de sancțiuni pentru nereguli privind produsele comercializate, depozitarea alimentelor, informarea consumatorilor și prestarea serviciilor.
„În perioada 31 august – 4 septembrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control la 1322 de operatori economici nivel național, pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor”, a transmis ANPC, într-un comunicat de presă.
Bilanțul controalelor efectuate la nivel național arată că inspectorii ANPC au aplicat:
Printre principalele probleme identificate de comisarii pentru protecția consumatorilor s-au numărat comercializarea unor produse depreciate calitativ și nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător pentru produsele alimentare.
Inspectorii au mai găsit produse alimentare comercializate fără elementele de identificare și caracterizare necesare pentru o informare corectă, completă și precisă a consumatorilor.
Alte nereguli constatate au fost:
ANPC precizează că, deși sezonul vacanțelor s-a încheiat, acțiunile de control continuă la nivel național.
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