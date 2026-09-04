ANPC a dat amenzi de 3,6 milioane de lei în toată țara. Ce nereguli au găsit inspectorii la peste 1.300 de comercianți

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026, peste 1.300 de controale la operatori economici din întreaga țară. Inspectorii au verificat siguranța produselor comercializate, respectarea legislației din domeniul alimentar și condițiile de prestare a serviciilor, iar amenzile aplicate au depășit 3,6 milioane de lei, transmite MEDIAFAX.

În total, ANPC a desfășurat 1.322 de controale la operatori economici din toată țara. În urma verificărilor, comisarii au aplicat sute de sancțiuni pentru nereguli privind produsele comercializate, depozitarea alimentelor, informarea consumatorilor și prestarea serviciilor.

„În perioada 31 august – 4 septembrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control la 1322 de operatori economici nivel național, pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor”, a transmis ANPC, într-un comunicat de presă.

Peste 3,6 milioane de lei, valoarea amenzilor

Bilanțul controalelor efectuate la nivel național arată că inspectorii ANPC au aplicat:

826 de amenzi contravenționale , în valoare de peste 3,6 milioane de lei ;

, în valoare de peste ; 411 avertismente ;

; au verificat produse în valoare totală de peste 12 milioane de lei ;

; au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, în valoare de peste 97.000 de lei ;

; au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de peste 1,4 milioane de lei ;

; au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 12 operatori economici.

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Ce nereguli au găsit inspectorii

Printre principalele probleme identificate de comisarii pentru protecția consumatorilor s-au numărat comercializarea unor produse depreciate calitativ și nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător pentru produsele alimentare.

Inspectorii au mai găsit produse alimentare comercializate fără elementele de identificare și caracterizare necesare pentru o informare corectă, completă și precisă a consumatorilor.

Alte nereguli constatate au fost:

preluarea incorectă sau incompletă a informațiilor obligatorii pe ambalaje;

comercializarea unor produse neconforme sau expirate;

practici comerciale incorecte;

informare înșelătoare;

nerespectarea prevederilor Legii nr. 162/2026 privind modificarea prețurilor la carburanți;

prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare;

întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

ANPC precizează că, deși sezonul vacanțelor s-a încheiat, acțiunile de control continuă la nivel național.