Ai sub 30 de ani? Experții în longevitate te sfătuiesc să uiți de suplimentele alimentare. „Sunt o pierdere de bani și de timp”

04 sept. 2026, Nutriție
Ai sub 30 de ani? Experții în longevitate te sfătuiesc să uiți de suplimentele alimentare. „Sunt o pierdere de bani și de timp”
foto Unsplash
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Cuprins
  1. Suplimentele nu anulează obiceiurile nocive
  2. Vârsta și suplimentele. O pierdere de resurse pentru cei tineri
  3. Hrana din farfurie, mai eficientă decât pilulele

Suplimentele alimentare se bucură de o popularitate fără precedent, fiind promovate intens ca soluții rapide pentru sănătate și energie. Totuși, dr. David Céspedes, medic specialist în Medicină Preventivă, Sănătate Publică și expert în longevitate, avertizează că aceste produse sunt adesea folosite greșit și nu pot înlocui un stil de viață echilibrat. Specialistul a explicat când este cu adevărat justificată folosirea acestor suplimente și de ce tinerii sub 30 de ani ar trebui să le evite.

Suplimentele nu anulează obiceiurile nocive

Principala eroare a consumatorilor este credința că o pilulă poate compensa o dietă dezechilibrată, lipsa mișcării sau somnul insuficient.

„Folosirea suplimentelor nu va elimina niciun obicei prost și nici nu îl va vindeca”, subliniază dr. Céspedes. Oferind exemplul melatoninei, medicul arată că administrarea incorectă nu garantează un somn odihnitor: „Dacă nu știi exact când și cum să le iei, pur și simplu nu vor avea efect”.

Vârsta și suplimentele. O pierdere de resurse pentru cei tineri

Céspedes consideră că o persoană tânără, fără deficit nutrițional diagnosticat, nu are niciun motiv să apeleze la flacoanele cu vitamine:

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  • „Pentru o persoană de sub 30 de ani, să ia un supliment este o pierdere de bani și de timp.” La această vârstă, organismul absoarbe eficient nutrienții direct din hrană.

  • Utilizarea lor devine justificată odată cu înaintarea în vârstă, când capacitatea de absorbție a intestinului scade sau apar dezechilibre hormonale și metabolice. Dar și atunci doar la sfatul unui medic.

Hrana din farfurie, mai eficientă decât pilulele

Atunci când vine vorba de deficite populare, cum este cel de vitamina D, expertul recomandă prioritizarea alimentelor naturale în defavoarea flacoanelor de suplimente.

De exemplu, ciupercile expuse la lumină ultravioletă reprezintă o sursă excelentă de vitamina D (în special D2). Regulile de bază rămân neschimbate: alimente integrale, hidratare corespunzătoare și mișcare.

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