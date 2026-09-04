Buzău: Peste 600 de oi și capre vor fi sacrificate după confirmarea unui focar de variolă. Autoritățile suspectează circulația necontrolată a animalelor

Inspectorii sanitar-veterinari din Buzău au început, vineri, operațiunea de sacrificare a celor peste 600 de animale dintr-un focar de variolă ovină și caprină confirmat pe 3 septembrie într-o exploatație nonprofesională din localitatea Luciu.
Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, vineri dimineață, la fața locului s-au deplasat mai mulți inspectori sanitar-veterinari, împreună cu autoritățile locale.
„Vor fi sacrificate toate cele peste 600 de animale din exploatație. Se va întruni o comisie de stabilire a despăgubirilor formată din reprezentanți ai DSVSA, primăriei și Direcției Agricole. În continuare vom supraveghea zona, suntem în alertă, dacă vor apărea noi focare, vom lua aceleași măsuri”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Onoriu Țăranu.
După sacrificarea întregului efectiv, inspectorii sanitar-veterinari vor monitoriza zona din arealul focarului pentru a identifica eventuale noi cazuri de îmbolnăvire.
Autoritățile sanitar-veterinare desfășoară o anchetă epizootologică pentru a stabili modul în care s-a răspândit boala. Cel mai probabil, transmiterea virusului ar avea legătură cu circulația necontrolată a unor animale în localitate.
„Bănuim că circulația necontrolată a animalelor ar fi determinat apariția focarului de variolă ovină și caprină”, a mai precizat Onoriu Țăranu.
Acesta este al doilea focar de variolă ovină și caprină înregistrat în 2026 în județul Buzău.
Primul a fost confirmat în localitatea Padina, în luna iunie, și a dus la sacrificarea a aproximativ 1.800 de animale.
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