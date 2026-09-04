Asia Fest începe vineri la București. Peste 200 de artiști, gastronomie și tradiții din 14 țări asiatice, la Arena Națională

Peste 200 de artiști, gastronomie, K-Pop, cosplay și tradiții din 14 țări asiatice sunt pe agenda Asia Fest, cel mai mare festival din Europa de Sud-Est dedicat culturii și gastronomiei asiatice. Evenimentul are loc de vineri până duminică, la Arena Națională din București, potrivit Agerpres.

Spațiul din jurul Arenei Naționale se va transforma, timp de trei zile, într-un „continent în miniatură”, în care vizitatorii vor putea descoperi tradiții, muzică, dansuri, gastronomie și activități inspirate din culturile asiatice.

Potrivit organizatorilor, festivalul va reuni reprezentanți și artiști din 14 țări: Japonia, Coreea de Sud, China, India, Thailanda, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Filipine, Bangladesh, Pakistan, Turcia, Siria și Liban.

Peste 200 de artiști și mai mult de 100 de restaurante, food truckuri, centre culturale, importatori și expozanți vor participa la eveniment.

Programul include spectacole live, parade ale costumelor tradiționale, concursuri de cosplay, demonstrații de arte marțiale, concerte, spectacole de dans, teatru tradițional, expoziții și ateliere pentru toate vârstele.

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Patru zone dedicate Turciei, Indiei, Coreei de Sud și Japoniei

Pentru prima dată, Asia Fest va avea patru zone cultural-gastronomice ample dedicate Turciei, Indiei, Coreei de Sud și Japoniei.

Fiecare dintre acestea va combina gastronomia, tradițiile, dansurile, muzica, artizanatul și activitățile specifice culturii respective.

Zona dedicată Turciei, susținută de Institutul Cultural Turc Yunus Emre și publicația Hayat, va recrea atmosfera unui bazar, cu restaurante, un bar, standuri cu produse tradiționale și activități culturale.

India va avea o zonă proprie, realizată în parteneriat cu Ambasada Indiei în România. Vizitatorii vor putea descoperi cultura indiană prin mirodenii, costume tradiționale, dansuri și preparate specifice.

Printre mâncărurile care vor putea fi degustate se numără tikka masala, butter chicken și butter paneer, dar și curry-uri de legume, preparate cu linte sau fasole, biryani și naan.

Korean Corner aduce K-Pop și preparate coreene

La Korean Corner, susținut de Ambasada Republicii Coreea, tradițiile coreene se vor întâlni cu K-Pop-ul și gastronomia sud-coreeană.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an va reuni într-un singur loc un număr important de restaurante coreene din București și Timișoara.

Oferta gastronomică va include bibimbap, preparat pe bază de orez, legume, ou și carne, bulgogi, felii de carne marinate și pregătite pe grătar, precum și orez prăjit cu kimchi.

Zona va include și o scenă pentru dans și muzică coreeană și japoneză, expoziții K-Pop și cosplay, un studio foto, coafuri în stil K-Pop și activități dedicate fanilor culturii asiatice contemporane.

Sushi, ramen, bento și gyoza, în zona Japoniei

În zona dedicată Japoniei, gastronomia va fi prezentată alături de artă și tradiții nipone.

Vizitatorii vor putea încerca sushi, ramen, bento, gyoza, curry rice și yakisoba, precum și sashimi.

Japanese Corner va găzdui și standul Centrului de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru”, dar și o zonă foto inspirată de estetica niponă.

Programul va include ateliere de origami, caligrafie japoneză și ceremonia ceaiului. Vizitatorii vor putea, de asemenea, să probeze un kimono sau o yukata, varianta mai lejeră din bumbac, purtată în special vara.

Cosplay, manga, jocuri și activități inspirate de cultura asiatică

Asia Fest va avea și o componentă dedicată culturii pop asiatice. Programul include jocuri de societate și Dungeons & Dragons, ateliere de decorare a suporturilor pentru carduri foto K-Pop, realizarea de brelocuri inspirate de idolii K-Pop, desen manga de grup și confecționarea măștilor japoneze.

Vizitatorii vor putea descoperi și Aleea Artiștilor, o expoziție K-Pop și cosplay, precum și diverse activități dedicate fanilor culturii asiatice contemporane.

În afara celor patru zone tematice principale, festivalul va reuni preparate și produse din China, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Indonezia, Filipine, Siria și Liban.

Activități pentru copii și mașini asiatice tunate

Cei mici vor avea propria zonă de activități, unde vor putea participa la ateliere de confecționare a zmeielor coreene, slime și pictură pe sacoșe din pânză.

O altă atracție a ediției 2026 este zona dedicată mașinilor asiatice tunate, West Competition Racing.

Accesul la Asia Fest se face pe bază de bilete și abonamente, disponibile atât la intrare, cât și online. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit.

Festivalul se desfășoară de vineri până duminică, la Arena Națională din București.