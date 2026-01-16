O dată pe săptămână cel puțin fac o ciorbă, mai ales acum când e frig și avem nevoie de puțin „combustibil intern”. Nu e greu de gătit, nu durează mult și umple stomacul, nutriționiștii recomandă supele/ciorbele în cura de slăbire. Important este să le variezi, pentru că rețeta e mai mult sau mai puțin aceeași, schimbi carnea și tipul de amidon.

Căci ciorba se face (în afara celei de legume) dintr-un animal (pui, găină, curcan, vită, vițel, porc), legume și verdețuri și un carbohidrat (cartof, orez, paste). Dacă le combini cât mai variat nu riști să te plictisești.

În ce privește legumele, fiecare pune ce-i place, cât îi place și tăiate după gust. Pot fi date pe răzătoare (tocate în blender), tăiate cubulețe sau feliuțe.

În plus la această ciorbă adăugăm și un ingredient de sezon, castraveții murați, care vor da și puțin gust acru.

Ingrediente pentru ciorba de curcan cu castraveți murați

400 de g de pulpe de curcan

1 ceapă

2 morcovi

1 păstârnac

2 tije de țelină apio

1 dovlecel

3 cartofi

1 ardei verde și 1 roșu

Leuștean, pătrunjel, frunze de țelină

2-3 linguri ulei (eu pun de măsline extravirgin)

Sare, piper, boia sau sos de ardei de casă

3-4 castraveți murați în saramură

3-4 linguri de bulion de roșii.

Opțional o cană de zeamă de la castraveții murați.

Preparare

Se taie mărunt ceapa, ardeii, dovleceii și apio, rădăcinoasele (eu le-am tocat cu blender-ul). Se călesc în 2-3 linguri ulei, până se rumenesc puțin.

Se pune carnea la fiert cu sare și piper în oala sub presiune pentru 20-30 de minute. Se spumează la final sau se strecoară.

Se pun în oală legumele călite castraveții tăiați felii și cartofii curățați și tăiați bucățele.

Când au fiert cartofii, după vreo 20 de minute, se pune bulionul de roșii, sosul de ardei (sau boia), se drege de sare și piper (dacă e nevoie).

Ciorba e acrișoară de la castraveții murați, dar dacă o vreți mai acră se dă un clocot într-o oală separată o cană, două de zeamă de castraveți murați și se adaugă treptat. Vedeți cât de acră vreți s-o faceți. La final turnați deasupra verdeața tocată mărunt. Stingeți focul.

Eu pun și smântână și ardei iute lângă pentru cine dorește.

Poftă bună!