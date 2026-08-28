La noi în familie sunt toți iubitori de plăcinte și dulci și sărate și cu umpluturi fel de fel. iar pentru că o săptămână a fost nebunia cu merdenelele pe toate rețelele sociale, toată lumea a cerut merdenele sau plăcintă cu brânză. Și dorința s-a împlinit. Am găsit această rețetă turcească în care se folosesc doar trei ingrediente (brânză, unt și foi de plăcintă), plus unul…secret.

Această variantă este perfectă dacă vrei o plăcintă extrem de crocantă la exterior și moale la interior, fără a folosi ouă. Combinația dintre telemeaua sărată și brânza proaspătă de vaci oferă echilibrul ideal de gust, iar apa minerală adăugată înainte de a pune plăcinta în cuptor va frăgezi foile în timpul celor 60 de minute de coacere.

Ingrediente pentru plăcinta cu brânză

300 g telemea (rasă sau mărunțită)

300 g brânză de vaci.

500 g foi subțiri de plăcintă (din comerț)

80 ml unt topit pentru uns foile

Cam 200 ml apă minerală carbogazoasă.

Preparare pas cu pas

Într-un bol încăpător, sfărâmă telemeaua cu o furculiță și amestecă-o cu brânza de vaci. Amestecă bine până obții o compoziție fărâmicioasă. Topește untul. Unge generos cu unt o tavă care rezistă la cuptor. Desfășoară pachetul de foi și unge câte o foaie de plăcintă cu untul topit, folosind o pensulă. Pune o a doua foaie peste prima (lucrul cu 2 foi suprapuse previne ruperea). Mie nu mi-a prea ieșit, au cam crăpat că erau foi decongelate, dar m-am descurcat până la urmă. Distribuie un strat subțire din compoziția de brânză pe toată suprafața foilor. Formează un rulou din cele două foi de plăcintă acoperite cu brânză. Învârte apoi ruloul ca un melc. Și pune în tava unsă. Continuă să formezi rulouri din restul foilor și al umpluturii, continuând să pui spiralele în tavă. Toarnă uniform apa minerală peste plăcintă, insistând pe la îmbinări și margini. Apa minerală va pătrunde între straturi și va ajuta foile să se umfle și să devină fragede fără să se usuce excesiv Introdu tigaia în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 1 oră.

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Servire

Scoate tigaia din cuptor și lasă plăcinta să se odihnească aproximativ 15-20 de minute. Se feliază foarte ușor și este excelentă atât caldă, cât și rece.

Poftă bună!