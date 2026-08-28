Supa de muștar are o poveste fascinantă care își are rădăcinile în nordul Olandei, mai exact în provincia Groningen. Această regiune este renumită istoric pentru producția sa de muștar tradițional, un produs obținut din boabele de muștar cultivate în apropierea Mării Wadden. Ceea ce a început ca o mâncare simplă pentru fermierii olandezi din regiune s-a transformat, în timp, într-un fel de mâncare emblematic pentru întreaga gastronomie olandeză.

Bucătăria olandeză este cunoscută pentru preparatele sale consistente, bazate pe cartofi, legume și pește, dar această supă cremă reușește să aducă un rafinament prin gustul intens, ușor picant, al muștarului. Rețeta a căpătat o popularitate uriașă și a fost preluată, adaptată și transmisă mai departe de pasionații într-ale gastronomiei de pretutindeni. Baza supei, praz cu cartofi, te duce cu gândul la un alt clasic al bucătăriei, de această dată franțuzești, supa vichyssoise.

Ingrediente pentru supa de muștar

1 ceapă

1 fir de praz (doar partea albă)

4 cartofi (medii, curățați și tăiați cuburi)

700ml – 1 litru de supă de legume

2-3 linguri de muștar (ideal muștar de Dijon sau cu boabe)

2-3 linguri ulei de măsline sau 30 g de unt

Sare și piper (după gust)

Bacon (opțional, pentru servit) sau crutoane de pâine.

Preparare pas cu pas

Taie ceapa și prazul feliuțe. Într-o oală, topește untul (sau încinge uleiul) și călește ceapa împreună cu prazul timp de 5-7 minute, la foc mic, până când se rumenesc. Adaugă cartofii tăiați cuburi și toarnă supa de legume fierbinte. Dacă n-ai supă pune apă și un cub de concentrat de legume bio, Acoperă cu un capac și lasă totul să fiarbă la foc mediu timp de 15-20 de minute, până când cartofii sunt complet pătrunși. Ia oala de pe foc și pasează totul cu un blender vertical până când obții o supă cremă fină. Adaugă cele 2-3 linguri de muștar, potrivește de sare și piper, apoi amestecă bine încă un minut. Cât timp fierbe supa, prăjește câteva felii de bacon într-o tigaie până devin crocante, apoi scoate-le pe un șervet de hârtie și mărunțește-le. Sau folosește crutoane de pâine prăjită.

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Servire

Toarnă supa fierbinte în boluri și presară deasupra baconul crocant mărunțit sau crutoanele.

Poftă bună!