Frumusețea pastelor e că se pot face cu aproape orice. Pot fi aperitiv, prânz, cină, fel principal și chiar desert. Le prepari rapid și „te scot din foame”. Toți le iubesc, n-am auzit de cineva care să reziste unei porții de paste bine gătite. Așa că ieri, neavând nimic pregătit pentru prânz ap făcut o combinație de paste cu ce am găsit prin frigider și cămară. A ieșit o bunătate de paste cu carne de curcan și ciuperci.

Ingrediente pentru pastele cu curcan și ciuperci

Un pachet de paste

Piept sau pulpă de curcan

Supă de legume sau apă

Vin alb sau roșu

2 linguri ulei de măsline

Ciuperci proaspete, conservate sau congelate

Sare, piper

Opțional: stafide.

Preparare pas cu pas

Am tăiat curcanul în bucăți mici. Am călit carnea în ulei. Apoi am pus vinul, am călit încă 5 minute, apoi a venit și supa (dacă nu aveți merge și apă plus un cub de concentrat de legume bio) și am lăsat până s-a înmuiat carnea, cam 10 minute.

Apoi am adăugat și ciupercile din conservă, scurse de apă și clătite. Le-am lăsat câteva minute, până au fost gata pastele.

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Care paste se fierb în apă cu sare cu 2 minute mai puțin decât timpul înscris pe pachet.

Se pun în tigaie peste sos și se mai fierb două minute pentru omogenizarea aromelor.

Daă vrei să pui și stafide, las-le întâi la înmuiat în apă cu puțin coniac și pune-le în sosul de carne.

Deasupra radem parmezan și piper proaspăt după ce punem pastele în farfurie.

Poftă bună!