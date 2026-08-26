VIDEO FOTO | Paste cu carne de curcan și ciuperci. Dacă vrei un gust mai exotic pune și câteva stafide

26 aug. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru pastele cu curcan și ciuperci
  2. Preparare pas cu pas

Frumusețea pastelor e că se pot face cu aproape orice. Pot fi aperitiv, prânz, cină, fel principal și chiar desert. Le prepari rapid și „te scot din foame”. Toți le iubesc, n-am auzit de cineva care să reziste unei porții de paste bine gătite. Așa că ieri, neavând nimic pregătit pentru prânz ap făcut o combinație de paste cu ce am găsit prin frigider și cămară. A ieșit o bunătate de paste cu carne de curcan și ciuperci.

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Ingrediente pentru pastele cu curcan și ciuperci

Un pachet de paste

Piept sau pulpă de curcan

Supă de legume sau apă

Vin alb sau roșu

2 linguri ulei de măsline

Ciuperci proaspete, conservate sau congelate

Sare, piper

Opțional: stafide.

Preparare pas cu pas

Am tăiat curcanul în bucăți mici. Am călit carnea în ulei. Apoi am pus vinul, am călit încă 5 minute, apoi a venit și supa (dacă nu aveți merge și apă plus un cub de concentrat de legume bio) și am lăsat până s-a înmuiat carnea, cam 10 minute.

Apoi am adăugat și ciupercile din conservă, scurse de apă și clătite. Le-am lăsat câteva minute, până au fost gata pastele.

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Care paste se fierb în apă cu sare cu 2 minute mai puțin decât timpul înscris pe pachet.

Se pun în tigaie peste sos și se mai fierb două minute pentru omogenizarea aromelor.

Daă vrei să pui și stafide, las-le întâi la înmuiat în apă cu puțin coniac și pune-le în sosul de carne.

Deasupra radem parmezan și piper proaspăt după ce punem pastele în farfurie.

Poftă bună!

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