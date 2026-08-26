Frumusețea pastelor e că se pot face cu aproape orice. Pot fi aperitiv, prânz, cină, fel principal și chiar desert. Le prepari rapid și „te scot din foame”. Toți le iubesc, n-am auzit de cineva care să reziste unei porții de paste bine gătite. Așa că ieri, neavând nimic pregătit pentru prânz ap făcut o combinație de paste cu ce am găsit prin frigider și cămară. A ieșit o bunătate de paste cu carne de curcan și ciuperci.
Un pachet de paste
Piept sau pulpă de curcan
Supă de legume sau apă
Vin alb sau roșu
2 linguri ulei de măsline
Ciuperci proaspete, conservate sau congelate
Sare, piper
Opțional: stafide.
Am tăiat curcanul în bucăți mici. Am călit carnea în ulei. Apoi am pus vinul, am călit încă 5 minute, apoi a venit și supa (dacă nu aveți merge și apă plus un cub de concentrat de legume bio) și am lăsat până s-a înmuiat carnea, cam 10 minute.
Apoi am adăugat și ciupercile din conservă, scurse de apă și clătite. Le-am lăsat câteva minute, până au fost gata pastele.
Care paste se fierb în apă cu sare cu 2 minute mai puțin decât timpul înscris pe pachet.
Se pun în tigaie peste sos și se mai fierb două minute pentru omogenizarea aromelor.
Daă vrei să pui și stafide, las-le întâi la înmuiat în apă cu puțin coniac și pune-le în sosul de carne.
Deasupra radem parmezan și piper proaspăt după ce punem pastele în farfurie.
Poftă bună!
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