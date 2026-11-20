Justiția spaniolă a condamnat lanțul de supermarketuri Mercadona să îi plătească 164.085,88 de euro unei angajate retrogradate și transferate fără consultare prealabilă, după 34 de ani de activitate în companie. Salariata, mutată într-un magazin cu o reducere salarială de 50%, semnase acordul sub presiune.

Drept răsplată pentru mai bine de trei decenii de muncă și loialitate, compania a decis să îi reducă salariul la jumătate.

Justiția spaniolă a obligat lanțul de supermarketuri Mercadona să îi achite despăgubiri de 164.085,88 de euro unei angajate cu peste 34 de ani de vechime, relatează publicația Noticias Trabajo, citată de Midi Libre. Îndepărtată din postul pe care îl ocupa la resurse umane și repartizată într-un magazin, femeia a văzut cum salariul îi este redus treptat cu 50%.

O retrogradare impusă prin teamă

Intrată în companie în decembrie 1988, salariata urcase treptat în ierarhie până când a ajuns, în 2018, responsabilă de „categoria C” în departamentul de resurse umane. Acolo îndeplinea exclusiv atribuții de birou și încasa 6.783,32 de euro pe lună, cu tot cu prime.

Totul s-a schimbat în martie 2023, imediat după venirea unui nou manager. Fără nicio consultare prealabilă, acesta i-a pus în față un acord care prevedea retrogradarea în „categoria B”, transferul într-un magazin și scăderea treptată a remunerației anuale de la 81.399,84 de euro la 39.141,23 de euro, pe parcursul a patru ani.

Potrivit hotărârii judecătorești citate de publicația spaniolă, angajata ar fi semnat documentul „în lacrimi și de teamă că va fi concediată”, în condițiile în care alți colegi fuseseră deja dați afară sau mutați. Repartizată într-un supermarket din Alicante la sfârșitul lunii mai 2023, după două luni de pregătire, femeia a intrat în concediu medical încă din 13 iunie.

Încetarea contractului cu despăgubiri, confirmată în apel

În urma eșecului unei tentative de conciliere din luna noiembrie, angajata s-a adresat justiției pentru a obține încetarea contractului de muncă cu plata despăgubirilor.

Condamnată în primă instanță de Tribunalul Muncii din Alicante, compania Mercadona a declarat apel, invocând faptul că salariata semnase de bunăvoie acordul și că depășise termenul legal de douăzeci de zile în care îl putea contesta. Tribunalul Superior de Justiție al Comunității Valenciene (TSJ) a respins însă acest apel și a confirmat despăgubirile de 164.085,88 de euro.

Judecătorii au apreciat că salariata a acționat sub constrângere și că această modificare substanțială și nejustificată i-a adus atingere demnității profesionale. Dreptul la încetarea contractului cu acordarea indemnizației este astfel confirmat, sub rezerva unui eventual recurs la Tribunalul Suprem.