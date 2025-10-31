În cel mai recent episod al podcastului „Fântâna de sănătate”, moderat de nutriționistul Tania Fântână, antrenorul și expertul în posturologie Nicky Matei a vorbit despre tranziția de la sportul de performanță la munca de antrenor personal, despre cum se construiește disciplina în viața de zi cu zi și de ce echilibrul, și nu perfecțiunea, este secretul unui stil de viață sustenabil.

De la gimnastică la sala de fitness, Nicky Matei a învățat că drumul către echilibru este mai important decât obsesia pentru perfecțiune. În cadrul producției G4Food, ea a povestit cum anii de sport de performanță i-au modelat disciplina și au transformat-o într-un antrenor atent la nevoile reale ale oamenilor.

„Sportul disciplinează foarte mult. De aceea susțin practicarea unui sport, fie individual, fie de echipă. Orice tip de activitate fizică este binevenită în viața unui copil, pentru că îl ajută să crească armonios, disciplinat și ambițios”, a spus Nicky Matei.

„Nu există motivație 100% în fiecare zi. Nici măcar Ronaldo, cu toate milioanele pe care le câștigă, nu are chef zilnic să se antreneze”

Aceasta a recunoscut că perfecționismul dobândit în cariera sportivă a făcut mai dificilă trecerea spre antrenamentele destinate publicului larg. „La început nu înțelegeam de ce oamenii nu reușesc să execute un exercițiu perfect. Stăteam și jumătate de oră să explic o genuflexiune corectă, pentru că mi se părea esențial să înțeleagă mișcarea, nu doar să bifeze serii”, a povestit ea.

Cu timpul, experiența a învățat-o că nu toți au același nivel de motivație sau rezistență psihică. De aceea, cheia succesului nu este performanța, ci perseverența.

„Am conștientizat că nu există motivație 100% în fiecare zi. Nici măcar Ronaldo, cu toate milioanele pe care le câștigă, nu are chef zilnic să se antreneze. Dar disciplina e cea care te duce mai departe”, a subliniat antrenoarea.

Ea a vorbit și despre raportul ideal între echilibru și micile plăceri ale vieții, explicând că „un stil de viață sănătos înseamnă 70-80% disciplină și 20-30% plăceri ocazionale”.

„Faptul că mănânci 25 de grame de ciocolată nu este o tragedie. Problema apare când de la acele cuburi îți strici toată ziua. Organismul nu o să simtă acele mici abateri, dar mintea da, dacă le transformi în vinovăție”, a explicat Nicky Matei.

„Nu este vorba despre ce nu ai voie să mănânci, ci despre ce nu ai nevoie să mănânci”

În viziunea sa, conștientizarea și autocontrolul sunt elemente esențiale atât în alimentație, cât și în mișcare:

„Nu este vorba despre ce nu ai voie să mănânci, ci despre ce nu ai nevoie să mănânci. Controlul este la tine, nu la reguli.”

De asemenea, Nicky Matei a vorbit despre importanța personalizării atunci când vine vorba de planuri alimentare și de exerciții fizice. „Nu există o rețetă universală. Fiecare om are un alt ritm, un alt trecut, un alt corp și o altă motivație. Rolul meu e să-l ajut să înțeleagă asta, nu să-l forțez să se conformeze unui tipar”, a conchis ea.

Podcastul „Fântâna de sănătate”, realizat de nutriționistul Tania Fântână, abordează teme de nutriție, echilibru emoțional și stil de viață, având invitați din domenii diverse, de la medici și psihologi până la sportivi și antreprenori din zona wellness.