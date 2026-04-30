Minivacanța de 1 mai. Unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă dacă încalcă legea

30 apr. 2026, Articole / Reportaje
Se apropie 1 mai, iar la români există tradiția grătarului în această zi. Românii care aleg să iasă la iarbă verde și la un grătar zilele acestea trebuie să țină cont că sunt anumite reguli pe care sunt obligați să le respecte.

Legea nr. 54/2012, cunoscută ca ”Legea Picnicului” sau ”Legea grătarului”, reglementează desfășurarea activităților de picnic pe domeniul public sau privat al statului, având ca scop protejarea mediului. Aceasta obligă cetățenii să facă grătar doar în zone special amenajate, dotate cu utilități, precum coșuri de gunoi, toalete, locuri pentru foc.

Conform legislației, activitățile de picnic sunt permise doar în zonele stabilite de autorități, iar aprinderea focului este limitată strict la spațiile special amenajate în acest sens.

Unde poți face grătar de 1 mai si ce reguli trebuie să respecți

Legea picnicului prevede delimitarea clară a zonelor în care sunt permise activitățile de picnic. Sunt permise astfel de activități în parcuri sau zone aflate la limita pădurilor din intravilan. Este interzisă în schimb aprinderea focului în spații neamenajate, iar abaterea de la această regulă atrage după sine sancțiuni. Cu alte cuvinte, poți lua masa în aer liber, dar nu poți face grătar unde vrei.

Orice ieșire la grătar în pădure, pe câmp sau pe malul apei, dacă nu este într-o zonă stabilită și amenajată de autorități, este considerată ilegală.

Legea mai prevede că persoanele care ies la picnic sunt obligate să nu distrugă infrastructura existentă, și aici vorbim despre mese și bănci puse la dispoziție de autorități. De asemenea, au obligația să facă curățenie după ce au folosit spațiile amenajate.

Desfășurarea activităților de picnic, cu excepţia celor desfăşurate în zonele special amenajate, este interzisă.

Principalele obligații ale persoanelor care desfășoară astfel de activități sunt să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă, să lase locul în care au desfăsurat activitatea de picnic curat şi nealterat, să respecte ordinea publică, să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale din imediata apropiere, să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate”, a explicat pentru G4Food.ro, Maior Alexandru Iacob, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă legea picnicului

Amenzile pot fi aplicate pentru abateri precum aprinderea focului sau aruncarea gunoiului în zone nepermise, dar și pentru distrugere sau deranjarea liniștii.

În funcție de gravitatea faptelor comise, sancțiunile contravenționale sunt între 100 si 5000 de lei, a mai precizat Alexandru Iacob, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

„Noi vom fi in toate zonele verzi din București, pentru a ne asigura ca legea este respectată”, a mai spus reprezentantul Jandarmeriei București.

 

 

Durerile biliare: cum le faci față și când trebuie să mergi la medic / Dr. Daciana Toma: În caz de colică biliară e indicat să mănânci carne slabă de pui sau curcan, legume și banane" / Ce spune despre prăjeli, ciocolată sau fast-food
VIDEO | Vasile Iosif (AIPROM): România devine un paradis pentru insecte pe care nu le aveam înainte / Eliminarea unor produse de protecție a plantelor din UE este, de multe ori, o decizie politică, nu una bazată pe știință, ceea ce nu este corect
VIDEO | Fântâna de sănătate | Marius Ionuț Butnaru, antrenor personal, fost militar: „Disciplina bate motivația. Rezultatele vin din obiceiuri, nu din scurtături”
Subvenții de 180 de milioane de euro pentru fermieri/ Guvernul a deblocat plățile pentru sectoarele vegetal și zootehnic
Ciocolata Dubai făcută acasă/ Cum o poți prepara singur în condițiile în care procurarea produselor originale devine tot mai dificilă
