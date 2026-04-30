Pe măsură ce românii se pregătesc pentru minivacanța de 1 Mai, supermarketurile și măcelăriile au intrat deja în febra grătarelor, aprovizionându-se din plin cu carne proaspătă, mititei și condimente. Comercianții anunță stocuri extinse și reduceri considerabile la produsele-vedetă ale sărbătorii: micii și ceafa de porc.

Micii, vedeta sezonului, la prețuri între 14 și 33 de lei/kg

Lanțurile de supermarketuri și magazinele alimentare au pregătit vitrinele frigorifice cu sortimente pentru toate gusturile: mici din vită și porc, mai fragezi și mai grași, sau varianta mai condimentată, vită și oaie, preferată de clienții tradiționaliști.

Prețurile variază în funcție de compoziție și producător, de la 24 la 33 de lei/kg în mod obișnuit. Înainte de 1 Mai, însă, mai multe rețele majore au anunțat reduceri spectaculoase, coborând prețul chiar și la 14 lei/kg, în cadrul ofertelor promoționale.

De asemenea, unele magazine oferă pachete speciale cu mici, muștar și bere, pentru cei care vor să se aprovizioneze rapid pentru picnicurile de la malul mării, la munte sau în curte.

Ceafa de porc, preferata grătarului românesc

Nici ceafa de porc, nelipsită de pe mesele de 1 Mai, nu lipsește din campaniile comercianților. În contextul scăderii prețurilor la carne pe piața internă, marile rețele alimentare au anunțat oferte record: 17 lei/kg, față de un preț mediu actual de aproximativ 28 de lei/kg.

Specialiștii din retail spun că cererea pentru carne de porc și mici în perioada 25 aprilie – 1 mai crește, în medie, cu până la 60%, atingând cel mai înalt nivel din primele luni ale anului.

Măcelăriile de cartier și magazinele locale completează oferta cu carne marinată, cârnați de grătar și platouri pregătite, iar unii mici producători oferă chiar combinații de carne proaspătă și legume locale pentru garnitură.

Ambianță de sărbătoare și oferte pentru toate buzunarele

Marile lanțuri de retail pun accent anul acesta pe produsele românești, promovând micii tradiționali produși local și cărnurile provenite din ferme autohtone. Unele branduri anunță degustări și demonstrații culinare, în timp ce hipermarketurile din marile orașe extind programul până târziu, pentru a face față valului de cumpărători.

În rafurile frigorifice se regăsesc și produse complementare: bere, muștar, lipii, ardei și sosuri de grătar, gata pentru o masă completă la iarbă verde.

Terasele din cartiere sau din diverse locuri turistice sunt pregătite și ele. Prețul anunțat al micilor variază între 5 și 12 lei/bucată, în funcție de dimensiune și de categoria terasei.

Pentru comparație, trebuie să spunem că dintr-un kilogram de carne de mici se pot prepara aproximativ 12 mici generoși.

Concurența se vede și de 1 Mai

Se anunță, așadar, un 1 Mai cu mese bogate, în care micii, simbolul neoficial al sărbătorii muncii în România, revin în prim-plan, la prețuri pentru toate buzunarele. Oferta de anul acesta arată nu doar dorința comercianților de a atrage clienți, ci și o competiție acerbă între retaileri, care coboară prețurile la un nivel accesibil, fără a compromite calitatea.

Pentru români, grătarul de 1 Mai rămâne o tradiție, dar și un prilej de relaxare, gust bun și bucurie comună, fie în curte, fie pe malul mării sau la terasele din orașe, cu miros de jar și mici sfârâind pe grătar.