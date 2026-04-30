Durerile biliare – inclusiv colica biliară sau disconfortul la nivelul vezicii biliare – apar frecvent după mese bogate în grăsimi și pot indica probleme precum calculii biliari sau inflamația vezicii.
„În astfel de situații, este indicată o dietă ușoară, menită să reducă solicitarea bilei și să prevină agravarea simptomelor”, a declarat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.
În perioadele de criză, alimentația trebuie să fie cât mai simplă și săracă în grăsimi.
Pentru a evita declanșarea sau intensificarea durerii, este esențial să fie eliminate:
“Dacă episoadele de durere se repetă sau devin intense, medicul vă poate recomanda investigații precum ecografia abdominală, pentru depistarea eventualilor calculi biliari”, spune dr. Daciana Toma.
Durerea biliară se manifestă, de regulă, în partea dreaptă superioară a abdomenului și poate iradia spre spate sau umărul drept. Aceasta apare atunci când fluxul bilei este blocat sau perturbat.
“Bila, lichid produs de ficat, ajută la digestia grăsimilor și se depozitează în vezica biliară. După mese, vezica biliară se contractă pentru a elibera bila. Dacă există un blocaj sau o inflamație, această contracție provoacă durere”, explică medicul.
“Poți solicita un consult medical programat – în viitorul apropiat – dacă prezinți un diconfort în etajul abdominal superior sau ai balonare. În situațiile în care durerea devine frecventă su intense, persistă mai mult de câteva ore, ai febră, vărsături sau icter, nu mai ai emisie de scaune sau de gaze, se impune control medical de urgență, la camera de gardă a unui spital. Practic, durerile biliare apar, cel mai des, din cauza pietrelor la fiere și sunt declanșate de alimente grase. O dietă adecvată și consultul medical la timp pot preveni complicațiile”, spune dr. Daciana Toma.
