Durerile biliare: cum le faci față și când trebuie să mergi la medic / Dr. Daciana Toma: În caz de colică biliară e indicat să mănânci carne slabă de pui sau curcan, legume și banane” / Ce spune despre prăjeli, ciocolată sau fast-food

30 apr. 2026, Nutriție
Colaj foto: G4Food

Durerile biliare – inclusiv colica biliară sau disconfortul la nivelul vezicii biliare – apar frecvent după mese bogate în grăsimi și pot indica probleme precum calculii biliari sau inflamația vezicii.

„În astfel de situații, este indicată o dietă ușoară, menită să reducă solicitarea bilei și să prevină agravarea simptomelor”, a declarat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

Dieta pentru dureri biliare: alimente permise

În perioadele de criză, alimentația trebuie să fie cât mai simplă și săracă în grăsimi.

Sunt indicate:

  • Supe clare (de legume sau pui degresat)
  • Carne slabă: pui, curcan, pește slab (gătite prin fierbere, abur sau grătar fără ulei)
  • Orez, cartofi fierți, paste simple
  • Legume fierte sau coapte: morcovi, dovlecel, dovleac
  • Fructe ușor digerabile: mere coapte, banane
  • Pâine prăjită, covrigi simpli
  • Lactate slabe (iaurt degresat, brânză slabă, în cantități moderate)

Alimente interzise în criza biliară

Pentru a evita declanșarea sau intensificarea durerii, este esențial să fie eliminate:

  • Prăjelile și mâncărurile grase
  • Carnea grasă (porc, miel, cârnați)
  • Ouăle în exces, mai ales gălbenușul
  • Smântâna, frișca și brânzeturile grase
  • Fast-food-ul și produsele de patiserie
  • Ciocolata și deserturile bogate în grăsimi
  • Alcoolul

Recomandări utile pentru calmarea simptomelor crizei biliare

  • Optează pentru mese mici și dese, nu porții mari
  • Evită mesele târzii sau foarte bogate în grăsimi
  • Menține o hidratare corespunzătoare
  • Reia alimentația normală treptat, doar după dispariția simptomelor

“Dacă episoadele de durere se repetă sau devin intense, medicul vă poate recomanda investigații precum ecografia abdominală, pentru depistarea eventualilor calculi biliari”, spune dr. Daciana Toma.

De ce apar durerile biliare

Durerea biliară se manifestă, de regulă, în partea dreaptă superioară a abdomenului și poate iradia spre spate sau umărul drept. Aceasta apare atunci când fluxul bilei este blocat sau perturbat.

Ce se întâmplă în organism în crizele biliare

“Bila, lichid produs de ficat, ajută la digestia grăsimilor și se depozitează în vezica biliară. După mese, vezica biliară se contractă pentru a elibera bila. Dacă există un blocaj sau o inflamație, această contracție provoacă durere”, explică medicul.

Cauze frecvente ale durerilor biliare

  • „Pietre la fiere” (calculi biliari) – cea mai comună cauză. Ele pot bloca canalul biliar și declanșa colica biliară
  • Colecistita (inflamația vezicii biliare) – determină dureri intense și persistente
  • Dischinezia biliară -funcționare defectuoasă a vezicii, asociată cu balonare și greață
  • Blocaje ale căilor biliare – cauzate de pietre sau, mai rar, de alte afecțiuni

Factori de risc pentru apariția colicilor biliare

  • Dieta bogată în grăsimi
  • Mese neregulate sau foarte abundente
  • Colesterol crescut
  • Sedentarism
  • Obezitate sau scădere rapidă în greutate
  • Factori hormonali (mai frecvent la femei)

Simptomele colicilor biliare

  • Durere în partea dreaptă sus a abdomenului
  • Disconfort după mese grase
  • Greață și vărsături
  • Balonare
  • Febră (în caz de inflamație)
  • Icter (în situații severe)

Când trebuie să mergi la medic

“Poți solicita un consult medical programat – în viitorul apropiat – dacă prezinți un diconfort în etajul abdominal superior sau ai balonare. În situațiile în care durerea devine frecventă su intense, persistă mai mult de câteva ore, ai febră, vărsături sau icter, nu mai ai emisie de scaune sau de gaze, se impune control medical de urgență, la camera de gardă a unui spital.  Practic, durerile biliare apar, cel mai des, din cauza pietrelor la fiere și sunt declanșate de alimente grase. O dietă adecvată și consultul medical la timp pot preveni complicațiile”, spune dr. Daciana Toma.

 

