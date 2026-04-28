Sarmalele nu sunt doar un preparat românesc, iar în Iran ele capătă forme și gusturi surprinzătoare. Chef Mehrzad Moghazehi explică, în podcastul „DISPUTANDUM”, realizat de Cosmin Dragomir la G4Food, cum diferă sarmalele iraniene de cele cunoscute la noi, de la ingrediente și combinații până la modul de servire.

Deși sunt asociate în mod tradițional cu bucătăria românească, sarmalele există în numeroase culturi, fiecare cu propriile variante și reinterpretări.

În Iran, acest preparat este departe de rețeta clasică din România: nu se folosesc foi de varză, iar combinațiile de ingrediente pot merge de la acrișor la dulce, cu influențe care surprind chiar și un cunoscător.

Cum se prepară sarmalele în Iran

„Nu știu câte tipuri de sarmale sunt în Iran. La noi, sarmale de varză nu se fac. Se fac sarmale în foi verzi de obocei, în foi de viță de vie, majoritatea.

Se fac tipuri diferite. Unele se fac mai acrișoare, altele se fac mai dulci. Unele se fac cu ingrediente dulci – inclusiv, în anumite zone din sudul Iranului, se fac sarmale cu curmale sau cu stafide în ele, cum se făcea în India veche.

Majoritatea sunt făcute cu carne, orez și multe verdețuri, cu arome și condimente. Unii pun și usturoi. (…) Se pot face sarmale acrișoare, iar în acest caz se pot adăuga și agrișe uscate, fie hidratate înainte, fie puse direct în compoziție, unde se hidratează.

Se consumă atât calde, cât și reci. Și se fac mai micuțe.

Și sarmalele din Iran se mănâncă cu iaurt, cu cremă de iaurt, nu cu smântână, cum se mănâncă în România.”, a explicat Chef Mehrzad Moghazehi .

O discuție mai amplă despre gust și identitate

Podcastul „DISPUTANDUM” nu se oprește însă la acest exemplu. Discuția merge mai departe, către teme mai largi: identitate culinară, educația gustului și felul în care cultura influențează ceea ce ajunge în farfurie.

Primul episod, cu Mehrzad Moghazehi, este disponibil pe platformele G4Food și marchează începutul unei serii dedicate analizei gastronomiei dincolo de rețete – ca fenomen cultural și social.