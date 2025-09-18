În cadrul producției G4Food „Fântâna de sănătate”, realizat de nutriționistul Tania Fântână, medicul pedodont Iustina Stoian a vorbit despre legătura directă dintre alimentația copiilor și sănătatea orală.

„O alimentație echilibrată are un impact asupra întregului corp și bineînțeles și asupra cavității orale”, a subliniat medicul, adăugând că fructele și legumele crude, precum castraveții sau țelina apio, stimulează masticația, hidratarea și mențin gingiile sănătoase.

Stoian a explicat importanța unui aport corect de proteine, calciu, fosfor, vitamina D3 și vitamina K, toate esențiale pentru structura dentară. În plus, consumul adecvat de apă „realizează o curățare a cavității orale și hidratează mucoasa”.

„Acadelele și jeleurile sunt cele mai nocive pentru dantură”

În privința igienei orale, stomatologul a recomandat combinarea periuței manuale cu cea electrică: „Periuța manuală este sfântă, pentru că cei mici trebuie să deprindă corect tehnica periajului”. Ea le sugerează părinților să transforme spălatul pe dinți într-un joc, folosind melodii scurte de 2 minute.

Cât privește alimentele prietenoase cu dantura, Stoian a menționat morcovi, mere, țelină apio, broccoli, nuci și semințe, dar și lactatele clasice, care aduc aport important de proteine și calciu. În schimb, a atras atenția asupra dulciurilor lipicioase: „Acadelele și jeleurile sunt cele mai nocive pentru dantură. În plus, pancreasul nu îl putem schimba: ce intră în cavitatea orală are impact în tot organismul”.

Medicul avertizează și asupra consumului de lapte seara: „Paharul de lapte oferit seara îngroașă mucusul și vulnerabilizează căile respiratorii. Este mai bine să îl oferim dimineața sau la prânz”.

În concluzie, Iustina Stoian subliniază importanța obiceiurilor timpurii: „Toate semințele pe care noi le sădim acum în obiceiurile copiilor noștri sunt ceea ce și ei vor cultiva mai departe”.