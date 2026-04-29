Ciocolata Dubai făcută acasă/ Cum o poți prepara singur în condițiile în care procurarea produselor originale devine tot mai dificilă

29 apr. 2026, Călătorii Culinare
Ciocolata Dubai făcută acasă/ Cum o poți prepara singur în condițiile în care procurarea produselor originale devine tot mai dificilă
Sursa foto: DailyMail
Cuprins
  1. Secretul unei texturi rafinate
  2. Analiza costurilor/ Cât plătim pentru ciocolata Dubai
  3. Cât costă ciocolata Dubai
  4. Prepararea acasă, mai ieftină

Fenomenul culinar al ultimilor ani, ciocolata Dubai, a încetat de mult să fie doar un desert exclusivist din Emirate, devenind o provocare virală pentru toți pasionații de dulciuri. Combinația de ciocolată fină, fistic cremos și fidea kataif crocantă a inundat rețelele sociale, însă marea întrebare rămâne: este mai rentabil să o faci în propria bucătărie? Mai ales acum când războiul din Golf a pus în dificultate exporturile spre Europa, scrie NewsEdge.

Secretul unei texturi rafinate

Pentru a obține tableta perfectă, ai nevoie de câteva ingrediente specifice care oferă contrastul de texturi devenit celebru. Baza este formată din 400 g de ciocolată (un amestec de ciocolată neagră și cu lapte), 200 g de cremă de fistic, 200 g de fidea kataif și aproximativ 50 g de unt.

Procesul este mai simplu decât pare: fideaua kataif se mărunțește și se prăjește în unt până devine aurie și crocantă, apoi se amestecă cu crema de fistic. Această compoziție se așază generos între două straturi de ciocolată topită. Rezultatul este un desert spectaculos care „crănțăne” în dinți la fiecare mușcătură.

Analiza costurilor/ Cât plătim pentru ciocolata Dubai

Dacă decizi să fii propriul cofetar, trebuie să te pregătești pentru o investiție inițială în ingrediente, deoarece fisticul și kataiful nu sunt tocmai ieftine.

Pentru o porție generoasă, de aproximativ un kilogram, amestecul de ciocolată te va costa între 35 și 55 de lei, în timp ce fideaua kataif adaugă între 20 și 35 de lei la nota de plată. Cel mai costisitor element rămâne crema de fistic, al cărei preț variază între 40 și 60 de lei, în funcție de concentrația de fistic. Adăugând și untul, costul total de preparare acasă se situează, în medie, între 98 și 155 lei.

Cât costă ciocolata Dubai

La prima vedere, suma de aproximativ 120 de lei pentru un desert făcut acasă pare ridicată. Totuși, comparația cu prețurile din comerț schimbă perspectiva.

În cofetăriile artizanale din România, o singură tabletă de doar 200 de grame costă între 60 și 100 de lei. Practic, dacă ai cumpăra un kilogram din magazin (cantitatea pe care o poți face acasă cu ingredientele de mai sus), ai plăti între 300 și 500 de lei. Există și variante mai accesibile în supermarketuri, la aproximativ 25 de lei tableta, însă calitatea ingredientelor, în special a cremei de fistic, este adesea mult inferioară.

Prepararea acasă, mai ieftină

Deși ingredientele brute sunt scumpe, prepararea acasă este de 3 sau chiar 4 ori mai ieftină decât achiziționarea variantei artizanale. În plus, ai control total asupra calității și poți pune câtă umplutură dorești.

