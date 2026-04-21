Singurătatea ucide? Judit Catalá, expertă în leadership, susține că adevărata stare de bine nu înseamnă doar fitness și diete stricte, ci și râs, conversații și conexiune umană, scrie ABC.

În era „auto-optimizării”, suntem bombardați cu reguli despre cei 10.000 de pași, antrenamente de forță, post intermitent, colagen, creatină sau suplimente cu Omega-3. Cu toate acestea, un pilon fundamental al longevității este adesea ignorat: conexiunea socială. Aceasta poate fi la fel de determinantă pentru sănătatea fizică și mentală ca o alimentație corectă sau exercițiile fizice regulate.

Sănătatea înseamnă prieteni, nu doar sport

Judit Catalá a propus recent o perspectivă surprinzătoare. Ea afirmă că sănătatea nu se rezumă doar la orele de somn sau la caloriile arse.

„Uneori, cel mai sănătos lucru este să ieși la o bere sau la o cafea cu cineva care îți face bine. Este dovedit științific”, explică experta. Conversația și sentimentul de apartenență activează mecanisme biologice care reduc stresul și au un impact direct asupra duratei de viață.

Un factor de îmbătrânire mai nociv decât fumatul

Recent, experții reuniți la Longevity World Forum din Madrid au subliniat că izolarea socială este un „accelerator” puternic al îmbătrânirii. Singurătatea crește nivelul de cortizol (hormonul stresului) și inflamația în corp, unele studii comparând daunele provocate de izolare cu cele ale fumatului a 15 țigări pe zi.

Manuel J. Castillo, președintele Societății Spaniole de Medicină Anti-Aging, întărește această idee: „Relațiile pozitive prelungesc viața; cele toxice o scurtează. Prietenii și dialogul generează bunăstare și elimină tensiunea.”

„Suntem ființe sociale, nu roboți”

Psihiatrul Luis Rojas Marcos, autorul cărții „Darul anilor”, susține de asemenea că persoanele extrovertite, care comunică și interacționează constant, trăiesc mai mult decât cele introvertite. Știința îi dă dreptate: relațiile sociale solide întăresc sistemul imunitar și reduc riscul de mortalitate prematură cu aproape 30%.

Concluzia lui Judit Catalá este una plină de echilibru: „Suntem animale sociale. Sunt mai sănătoase acele 30 de minute petrecute la bar cu o prietenă, chiar dacă bei un pahar de vin, decât o oră și jumătate de plimbare singur prin pădure.”