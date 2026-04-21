Expertă în leadership: O bere cu un prieten poate fi mai sănătoasă decât o oră de sport de unul singur

21 apr. 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Freepik
Cuprins
  1. Sănătatea înseamnă prieteni, nu doar sport
  2. Un factor de îmbătrânire mai nociv decât fumatul
  3. „Suntem ființe sociale, nu roboți”

Singurătatea ucide? Judit Catalá, expertă în leadership, susține că adevărata stare de bine nu înseamnă doar fitness și diete stricte, ci și râs, conversații și conexiune umană, scrie ABC.

În era „auto-optimizării”, suntem bombardați cu reguli despre cei 10.000 de pași, antrenamente de forță, post intermitent, colagen, creatină sau suplimente cu Omega-3. Cu toate acestea, un pilon fundamental al longevității este adesea ignorat: conexiunea socială. Aceasta poate fi la fel de determinantă pentru sănătatea fizică și mentală ca o alimentație corectă sau exercițiile fizice regulate.

Sănătatea înseamnă prieteni, nu doar sport

Judit Catalá a propus recent o perspectivă surprinzătoare. Ea afirmă că sănătatea nu se rezumă doar la orele de somn sau la caloriile arse.

„Uneori, cel mai sănătos lucru este să ieși la o bere sau la o cafea cu cineva care îți face bine. Este dovedit științific”, explică experta. Conversația și sentimentul de apartenență activează mecanisme biologice care reduc stresul și au un impact direct asupra duratei de viață.

Un factor de îmbătrânire mai nociv decât fumatul

Recent, experții reuniți la Longevity World Forum din Madrid au subliniat că izolarea socială este un „accelerator” puternic al îmbătrânirii. Singurătatea crește nivelul de cortizol (hormonul stresului) și inflamația în corp, unele studii comparând daunele provocate de izolare cu cele ale fumatului a 15 țigări pe zi.

- articolul continuă mai jos -

Manuel J. Castillo, președintele Societății Spaniole de Medicină Anti-Aging, întărește această idee: „Relațiile pozitive prelungesc viața; cele toxice o scurtează. Prietenii și dialogul generează bunăstare și elimină tensiunea.”

„Suntem ființe sociale, nu roboți”

Psihiatrul Luis Rojas Marcos, autorul cărții „Darul anilor”, susține de asemenea că persoanele extrovertite, care comunică și interacționează constant, trăiesc mai mult decât cele introvertite. Știința îi dă dreptate: relațiile sociale solide întăresc sistemul imunitar și reduc riscul de mortalitate prematură cu aproape 30%.

Concluzia lui Judit Catalá este una plină de echilibru: „Suntem animale sociale. Sunt mai sănătoase acele 30 de minute petrecute la bar cu o prietenă, chiar dacă bei un pahar de vin, decât o oră și jumătate de plimbare singur prin pădure.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
21 apr.
Gusturi românești la Târgul de Sfântul Gheorghe/ Evenimentul are loc timp de trei zile în curtea Ministerului Agriculturii
Gusturi românești la Târgul de Sfântul Gheorghe/ Evenimentul are loc timp de trei zile în curtea Ministerului Agriculturii
Articole / Reportaje
21 apr.
Cum au ajuns europenii să consume produse obținute din „fluxurile secundare” ale procesării peștelui și fructelor de mare/ Până acum, erau considerate deșeuri
Cum au ajuns europenii să consume produse obținute din „fluxurile secundare” ale procesării peștelui și fructelor de mare/ Până acum, erau considerate deșeuri
Articole / Reportaje
21 apr.
Cum te convinge TikTok să mergi la restaurant fără să-ți dai seama / De la clip viral la comandă și loialitate
Cum te convinge TikTok să mergi la restaurant fără să-ți dai seama / De la clip viral la comandă și loialitate
Articole / Reportaje
21 apr.
Smoothie, suc sau fruct întreg? Ce spune un studiu recent despre cea mai sănătoasă variantă de consum
Smoothie, suc sau fruct întreg? Ce spune un studiu recent despre cea mai sănătoasă variantă de consum
Articole / Reportaje
21 apr.
Un produs emblematic, modificat după 100 de ani / Val de reacții după ce Heinz a schimbat rețeta spaghetelor din conservă
Un produs emblematic, modificat după 100 de ani / Val de reacții după ce Heinz a schimbat rețeta spaghetelor din conservă