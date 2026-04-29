Felierea corectă a unui jamon nu ține doar de estetică, ci influențează direct textura și gustul fiecărei felii. Chef Traian Galleguillos a explicat, pentru G4Food, pașii esențiali pentru o tăiere corectă, astfel încât produsul să fie valorificat la maximum.

Primul pas este poziționarea corectă a bucății de jamon. Aceasta trebuie fixată ferm într-un suport special, pentru stabilitate și siguranță în timpul tăierii. Orientarea este importantă: se lucrează pe lungimea osului, nu transversal.

Se începe prin realizarea unei incizii verticale în formă de „V”, în zona de unde vor fi tăiate primele felii. Această tăietură ajută la delimitarea suprafeței de lucru și la o manipulare mai precisă a cuțitului.

Stratul exterior se curăță doar parțial. Nu se îndepărtează complet, pentru că grăsimea protejează carnea și previne uscarea acesteia. Se îndepărtează strict cât este necesar pentru zona din care se feliază.

Felierea propriu-zisă se face în felii subțiri, lungi, tăiate în direcția piciorului. Mișcarea trebuie să fie fluidă, controlată, iar cuțitul bine ascuțit. Scopul este obținerea unor felii fine, cu un echilibru între carne și grăsime, care să păstreze aroma specifică jamónului.

Explicațiile au fost oferite de chef Traian Galleguillos în cadrul unui eveniment de lansare a catalogului cu produse spaniole, disponibile permanent în METRO.