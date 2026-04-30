VIDEO | Vasile Iosif (AIPROM): România devine un paradis pentru insecte pe care nu le aveam înainte / Eliminarea unor produse de protecție a plantelor din UE este, de multe ori, o decizie politică, nu una bazată pe știință, ceea ce nu este corect

30 apr. 2026, Climalert
Colaj foto G4Food
Cuprins
  1. „România devine un paradis pentru insecte pe care nu le aveam înainte”
  2. Impact asupra securității alimentare

Președintele Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, Vasile Iosif, susține că o parte dintre deciziile de retragere a produselor de protecție a plantelor de pe piața europeană nu sunt fundamentate științific, ci politic, iar acest lucru afectează direct capacitatea fermierilor de a produce eficient.

„De multe ori deciziile de scoatere a produselor de protecție a plantelor din piața europeană sunt decizii politice și nu decizii fundamentate științific. Și acest lucru cred că nu este corect”, a declarat Vasile Iosif.

Acesta a subliniat că Uniunea Europeană rămâne unul dintre cei mai mari producători de hrană la nivel global, cu standarde ridicate de calitate, recunoscute inclusiv pe piețe externe precum China. În opinia sa, performanța se datorează atât fermierilor, cât și industriei de protecție a plantelor, care a contribuit la creșterea randamentelor agricole.

Potrivit datelor invocate, producția agricolă medie din UE s-a triplat din 1980 până în prezent, în paralel cu dezvoltarea pieței de pesticide. Cu toate acestea, pierderile rămân semnificative: între 20% și 40% din producția globală este afectată anual de boli, dăunători și buruieni, ceea ce înseamnă pierderi de peste 300 de miliarde de dolari.

„România devine un paradis pentru insecte pe care nu le aveam înainte”

În acest context, Iosif avertizează că fermierii europeni au la dispoziție mai puține soluții de protecție decât cei din afara Uniunii Europene, în timp ce presiunea dăunătorilor este în creștere, inclusiv pe fondul schimbărilor climatice. „România devine un paradis pentru insecte pe care nu le aveam înainte”, a spus el, oferind exemplul unor dăunători care au avansat rapid în ultimii ani.

Un punct sensibil este eliminarea unor substanțe fără a exista alternative viabile. „Nu este o tragedie să scoți un produs dacă ai ceva mai bun în loc. Problema este că am scos produse fără să punem nimic în loc”, a explicat președintele AIPROM, menționând vulnerabilitățile culturilor de porumb și floarea-soarelui în fața unor dăunători precum Tanymecus sau Agriotes.

În lipsa unor soluții eficiente, riscurile economice pot deveni majore. Iosif a ridicat întrebarea legată de cine ar acoperi pierderile în cazul unor atacuri masive care ar putea compromite sute de mii de hectare.

Impact asupra securității alimentare

Pe termen mai larg, el a atras atenția asupra vulnerabilităților structurale ale României: deși este un exportator important de cereale, țara importă produse cu valoare adăugată mare, precum carne, lactate, legume și fructe.

Reprezentantul industriei respinge criticile la adresa sectorului și susține că acesta face parte din soluție, nu din problemă. Potrivit sursei citate, companiile investesc în produse mai prietenoase cu mediul, soluții biologice, digitalizare și tehnologii de precizie.

În final, Vasile Iosif a ridicat o serie de întrebări privind viitorul agriculturii europene: dacă fermierii pot rămâne competitivi cu tot mai puține instrumente, dacă pot asigura producția în condițiile schimbărilor climatice și dacă politicile actuale nu riscă să împingă producția în afara Uniunii Europene, cu impact asupra securității alimentare.

Pe aceeași temă

Fântâna de sănătate
30 apr.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Marius Ionuț Butnaru, antrenor personal, fost militar: „Disciplina bate motivația. Rezultatele vin din obiceiuri, nu din scurtături”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Marius Ionuț Butnaru, antrenor personal, fost militar: „Disciplina bate motivația. Rezultatele vin din obiceiuri, nu din scurtături”
ABC în bucătărie
29 apr.
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum se feliază un jamon spaniol? Tehnica recomandată de chef Traian Galleguillos
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum se feliază un jamon spaniol? Tehnica recomandată de chef Traian Galleguillos
Chef fără secrete
29 apr.
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno): Pizza trebuie să o întinzi repede, să fii atent la cuptor să nu se ardă. La paste, trebuie să le tragi la tigaie exact cât trebuie
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno): Pizza trebuie să o întinzi repede, să fii atent la cuptor să nu se ardă. La paste, trebuie să le tragi la tigaie exact cât trebuie
Interviuri
28 apr.
VIDEO | Seafood Barcelona 2026, locul unde se întâlnesc pasionații de pește și fructe de mare/ Costin Cuzdrioreanu (COSTIANA): E o bună ocazie să afli de la crema producătorilor de pește și fructe de mare care sunt ultimele tendințe
VIDEO | Seafood Barcelona 2026, locul unde se întâlnesc pasionații de pește și fructe de mare/ Costin Cuzdrioreanu (COSTIANA): E o bună ocazie să afli de la crema producătorilor de pește și fructe de mare care sunt ultimele tendințe
Video
28 apr.
VIDEO / Cum arată sarmalele în Iran: cu iaurt, usturoi, verdețuri și uneori… stafide. Chef Mehrzad Moghazehi: „ Unele se fac cu ingrediente dulci”
VIDEO / Cum arată sarmalele în Iran: cu iaurt, usturoi, verdețuri și uneori… stafide. Chef Mehrzad Moghazehi: „ Unele se fac cu ingrediente dulci”