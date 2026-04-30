Președintele Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, Vasile Iosif, susține că o parte dintre deciziile de retragere a produselor de protecție a plantelor de pe piața europeană nu sunt fundamentate științific, ci politic, iar acest lucru afectează direct capacitatea fermierilor de a produce eficient.

„De multe ori deciziile de scoatere a produselor de protecție a plantelor din piața europeană sunt decizii politice și nu decizii fundamentate științific. Și acest lucru cred că nu este corect”, a declarat Vasile Iosif.

Acesta a subliniat că Uniunea Europeană rămâne unul dintre cei mai mari producători de hrană la nivel global, cu standarde ridicate de calitate, recunoscute inclusiv pe piețe externe precum China. În opinia sa, performanța se datorează atât fermierilor, cât și industriei de protecție a plantelor, care a contribuit la creșterea randamentelor agricole.

Potrivit datelor invocate, producția agricolă medie din UE s-a triplat din 1980 până în prezent, în paralel cu dezvoltarea pieței de pesticide. Cu toate acestea, pierderile rămân semnificative: între 20% și 40% din producția globală este afectată anual de boli, dăunători și buruieni, ceea ce înseamnă pierderi de peste 300 de miliarde de dolari.

„România devine un paradis pentru insecte pe care nu le aveam înainte”

În acest context, Iosif avertizează că fermierii europeni au la dispoziție mai puține soluții de protecție decât cei din afara Uniunii Europene, în timp ce presiunea dăunătorilor este în creștere, inclusiv pe fondul schimbărilor climatice. „România devine un paradis pentru insecte pe care nu le aveam înainte”, a spus el, oferind exemplul unor dăunători care au avansat rapid în ultimii ani.

Un punct sensibil este eliminarea unor substanțe fără a exista alternative viabile. „Nu este o tragedie să scoți un produs dacă ai ceva mai bun în loc. Problema este că am scos produse fără să punem nimic în loc”, a explicat președintele AIPROM, menționând vulnerabilitățile culturilor de porumb și floarea-soarelui în fața unor dăunători precum Tanymecus sau Agriotes.

În lipsa unor soluții eficiente, riscurile economice pot deveni majore. Iosif a ridicat întrebarea legată de cine ar acoperi pierderile în cazul unor atacuri masive care ar putea compromite sute de mii de hectare.

Impact asupra securității alimentare

Pe termen mai larg, el a atras atenția asupra vulnerabilităților structurale ale României: deși este un exportator important de cereale, țara importă produse cu valoare adăugată mare, precum carne, lactate, legume și fructe.

Reprezentantul industriei respinge criticile la adresa sectorului și susține că acesta face parte din soluție, nu din problemă. Potrivit sursei citate, companiile investesc în produse mai prietenoase cu mediul, soluții biologice, digitalizare și tehnologii de precizie.

În final, Vasile Iosif a ridicat o serie de întrebări privind viitorul agriculturii europene: dacă fermierii pot rămâne competitivi cu tot mai puține instrumente, dacă pot asigura producția în condițiile schimbărilor climatice și dacă politicile actuale nu riscă să împingă producția în afara Uniunii Europene, cu impact asupra securității alimentare.