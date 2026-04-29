Subvenții de 180 de milioane de euro pentru fermieri/ Guvernul a deblocat plățile pentru sectoarele vegetal și zootehnic

29 apr. 2026, Agribusiness
Subvenții de 180 de milioane de euro pentru fermieri/ Guvernul a deblocat plățile pentru sectoarele vegetal și zootehnic
foto @Tiberiu Abraham
Cuprins
  1. Sectorul zootehnic: 610 milioane de lei
  2. Sectorul vegetal: 308 milioane de lei
  3. Un semn de stabilitate într-o perioadă incertă

Fermierii români urmează să primească sprijinul financiar așteptat pentru anul de cerere 2025. Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, ajutoarele naționale tranzitorii (ANT), stabilind plafoanele maxime de plată care totalizează peste 918 milioane de lei (aproximativ 180 de milioane de euro), anunță AgerPres.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, care a subliniat că aprobarea acestor sume permite APIA să demareze imediat procedurile de autorizare și virare a banilor în conturile beneficiarilor.

Sectorul zootehnic: 610 milioane de lei

Cea mai mare parte a fondurilor este direcționată către crescătorii de animale. Schemele de sprijin vizate sunt:

  • ANT 7: Schema decuplată de producție pentru specia bovine (sectorul lapte).

  • ANT 8: Schema decuplată de producție pentru specia bovine (sectorul carne).

  • ANT 9: Schema cuplată de producție pentru speciile ovine și caprine.

Sectorul vegetal: 308 milioane de lei

Pentru fermierii care se ocupă de cultivarea pământului, plafoanele au fost aprobate pentru culturile amplasate pe teren arabil, dar și pentru culturi specifice:

- articolul continuă mai jos -

  • Sfeclă de zahăr și hamei.

  • Tutun.

  • Cânepă și in pentru fibră.

Un semn de stabilitate într-o perioadă incertă

Ministrul interimar a precizat că deblocarea acestor fonduri a fost o prioritate, indiferent de contextul politic actual.

„Fermierii nu au nicio vină și trebuie să își primească subvențiile, inclusiv în această perioadă complicată. Am preluat din mers aprobarea acestor acte normative pentru ca banii să ajungă la cei care produc, oferind astfel predictibilitatea necesară continuării activităților agricole”, a declarat Tanczos Barna.

Odată cu această hotărâre de guvern, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate începe calculul cuantumurilor per hectar și per cap de animal, urmând ca plățile efective să fie realizate în cel mai scurt timp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
28 apr.
Județul Dâmbovița, pe primul loc în România la producția de legume, fructe și ouă/ Fermierii din Lungulețu refuză apa gratuită pentru irigații, după ce anul trecut au protestat în stradă
Județul Dâmbovița, pe primul loc în România la producția de legume, fructe și ouă/ Fermierii din Lungulețu refuză apa gratuită pentru irigații, după ce anul trecut au protestat în stradă
Agribusiness
28 apr.
FOTO | Ce sunt roșiile „beefsteak” și de ce sunt considerate tomate „premium” / Fermier din Germania: „Am decis să le producem la solicitarea mai multor magazine alimentare independente”
FOTO | Ce sunt roșiile „beefsteak” și de ce sunt considerate tomate „premium” / Fermier din Germania: „Am decis să le producem la solicitarea mai multor magazine alimentare independente”
Agribusiness
27 apr.
Rusia și China limitează exportul de îngrășăminte/ Rusia este primul exportator mondial, în termeni de valoare netă
Rusia și China limitează exportul de îngrășăminte/ Rusia este primul exportator mondial, în termeni de valoare netă
Agribusiness
26 apr.
Piața rapiței intră într-o fază de tranziție în România / Prețurile în scădere sunt influențate de factori externi și presiuni sezoniere 
Piața rapiței intră într-o fază de tranziție în România / Prețurile în scădere sunt influențate de factori externi și presiuni sezoniere 
Agribusiness
25 apr.
SUA cumpără grâu de panificație din Polonia, în căutarea unor prețuri mai mici / Diferențele de cost schimbă fluxurile comerciale
SUA cumpără grâu de panificație din Polonia, în căutarea unor prețuri mai mici / Diferențele de cost schimbă fluxurile comerciale