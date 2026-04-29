Fermierii români urmează să primească sprijinul financiar așteptat pentru anul de cerere 2025. Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, ajutoarele naționale tranzitorii (ANT), stabilind plafoanele maxime de plată care totalizează peste 918 milioane de lei (aproximativ 180 de milioane de euro), anunță AgerPres.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, care a subliniat că aprobarea acestor sume permite APIA să demareze imediat procedurile de autorizare și virare a banilor în conturile beneficiarilor.

Sectorul zootehnic: 610 milioane de lei

Cea mai mare parte a fondurilor este direcționată către crescătorii de animale. Schemele de sprijin vizate sunt:

ANT 7: Schema decuplată de producție pentru specia bovine (sectorul lapte).

ANT 8: Schema decuplată de producție pentru specia bovine (sectorul carne).

ANT 9: Schema cuplată de producție pentru speciile ovine și caprine.

Sectorul vegetal: 308 milioane de lei

Pentru fermierii care se ocupă de cultivarea pământului, plafoanele au fost aprobate pentru culturile amplasate pe teren arabil, dar și pentru culturi specifice:

Sfeclă de zahăr și hamei.

Tutun.

Cânepă și in pentru fibră.

Un semn de stabilitate într-o perioadă incertă

Ministrul interimar a precizat că deblocarea acestor fonduri a fost o prioritate, indiferent de contextul politic actual.

„Fermierii nu au nicio vină și trebuie să își primească subvențiile, inclusiv în această perioadă complicată. Am preluat din mers aprobarea acestor acte normative pentru ca banii să ajungă la cei care produc, oferind astfel predictibilitatea necesară continuării activităților agricole”, a declarat Tanczos Barna.

Odată cu această hotărâre de guvern, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate începe calculul cuantumurilor per hectar și per cap de animal, urmând ca plățile efective să fie realizate în cel mai scurt timp.