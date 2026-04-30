În cel mai nou episod al podcastului „Fântâna de sănătate”, antrenorul personal Marius Ionuț Butnaru vorbește despre cum se construiește, în timp, o condiție fizică reală, fără soluții rapide și fără presiunea perfecțiunii.

Cu peste 25 de ani de experiență în armată și mai mult de un deceniu ca antrenor, sportivul spune că baza progresului nu este motivația, ci disciplina și consecvența. „Motivația e trecătoare. Obiceiurile și sistemele sunt cele care te duc mai departe”, explică el.

Parcursul său a început în liceul militar, unde a fost remarcat la probele de atletism, iar ulterior a continuat cu crossfit, fitness și competiții masters. A fondat una dintre primele săli de crossfit din România și este implicat în proiecte dedicate militarilor răniți, prin Invictus România.

Mișcare pentru viață, nu doar pentru estetică

Antrenorul atrage atenția că obiectivul nu ar trebui să fie exclusiv slăbitul sau masa musculară, ci funcționalitatea pe termen lung. „Mușchiul este organul longevității. Te ajută să rămâi independent, să te miști fără dureri, să nu devii o povară pentru familie”, spune el.

- articolul continuă mai jos -

Recomandarea pentru începători, inclusiv pentru cei de peste 40 de ani, este un mix între antrenamente de rezistență și cardio, adaptate gradual. Exercițiile cu greutatea corpului, mersul alert și învățarea tehnicii corecte sunt pașii de bază.

„Începe simplu, nu perfect”

Butnaru susține că una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea din dorința de a face totul „ca la carte”. „Dacă aștepți condițiile perfecte, nu începi niciodată. Începi simplu și ajustezi pe parcurs”, spune el.

Pentru a combate lipsa de motivație, antrenorul recomandă strategii concrete:

pregătirea din timp a echipamentului,

regula celor 5 minute (mergi la sală doar pentru 5 minute, dar de cele mai multe ori vei continua),

programarea antrenamentelor în calendar.

Nutriția: 80% disciplină, 20% flexibilitate

În ceea ce privește alimentația, Butnaru respinge dietele stricte și promovează educația nutrițională. „Nu dau planuri fixe. Îi învăț pe oameni să înțeleagă ce mănâncă și cum reacționează corpul”, explică el.

Abordarea este una echilibrată: majoritatea meselor corecte, dar fără interdicții totale. „Dacă vrei o pizza, mănânci o pizza. Important este ce faci constant, nu excepțiile”, spune antrenorul.

Suplimentele, doar la final

Suplimentele sunt utile, dar doar după ce sunt puse la punct bazele: somnul, alimentația, hidratarea și antrenamentul. „Sunt ultimele 10%. Fără restul, nu au sens”, punctează el.

Pe lângă sport, contează activitatea zilnică: mersul pe jos, urcatul scărilor, mișcarea constantă. „Nu compensezi o oră de sală cu o zi întreagă de sedentarism”, avertizează antrenorul.

Mesajul final este simplu: consecvența bate intensitatea, iar schimbările mici, repetate, sunt cele care aduc rezultate pe termen lung.