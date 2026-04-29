Rareș Vintileanu, chef bucătar la Trattoria Buongiorno din Piața Victoriei s-a specializat timp de 15 ani în paste și pizza. Practic mâncarea care ne place cel mai mult, nouă, tuturor.

L-am întrebat în interviul pe care i l-am luat pentru G4Food dacă le mai mănâncă și dacă le mai gătește sau i-a ajuns pentru tot restul vieții:

„Paste și pizza… le privesc un pic diferit acum. Îmi place să le pun în plan la început, dar în continuare îmi place să trag la tigaie și să lucrez la pizza, pentru că e același „foc” și în inima mea pentru amândouă.

La pizza trebuie să întinzi repede, să fii atent la cuptor să nu se ardă și să iasă bordura aia perfectă. La paste, trebuie să le tragi la tigaie exact cât trebuie, să le dai gustul corect. E o întreagă energie pozitivă pe care o am pentru treaba asta”, povestește Rareș.

