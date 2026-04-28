Tatăl și fiul Cuzdrioreanu, Marian sau don Mariano și Costin au, spun ei, cea mai complexă și mai veche afacere de familie din România pe bază de pește. Cuzdrioreanu senior este și președintele RO-FISH. Și în această dublă calitate cei doi au ajuns, ca în fiecare an la Barcelona, la Seafood, reuniunea specialiștilor din domeniu.

Seafood Barcelona 2026

Seafood Expo Global/Seafood Processing Global, cel mai mare eveniment comercial din lume dedicat fructelor de mare, a reunit săptămâna trecută, furnizori, cumpărători și experți din peste 150 de țări, transformând Barcelona în capitala globală a industriei peștelui și fructelor de mare. Evenimentul este considerat un barometru esențial pentru tendințele pieței, oferind o platformă inegalabilă pentru negocieri directe și stabilirea de noi parteneriate comerciale la nivel intercontinental.

Soluții de automatizare și inteligență artificială

Ediția din 2026 a pus un accent deosebit pe inovație și procesare, secțiunea Seafood Processing Global prezentând cele mai noi tehnologii de ambalare, refrigerare și logistică. Companiile expozante au adus în prim-plan soluții de automatizare și inteligență artificială aplicate în industria prelucrătoare, menite să optimizeze lanțurile de aprovizionare și să reducă pierderile de alimente. Această componentă tehnică este vitală pentru marii retaileri și distribuitori care caută eficiență maximă într-o piață din ce în ce mai competitivă și mai exigentă.

Sustenabilitatea, pe agenda manifestarii

Sustenabilitatea a rămas tema centrală a discuțiilor de la Barcelona, în contextul în care reglementările internaționale privind pescuitul responsabil devin tot mai stricte. Vizitatorii au putea explora o gamă vastă de produse certificate, de la pește capturat sălbatic prin metode prietenoase cu mediul, până la soluții inovatoare de acvacultură regenerativă. Expoziția a oferit oportunitatea de a înțelege cum amprenta de carbon și trasabilitatea produselor devin criterii de selecție obligatorii pentru consumatorii moderni, influențând deciziile de achiziție ale marilor lanțuri de supermarketuri.

Schimbări climatice, impact de preț și comportament de consum

Pe lângă zona expozițională impresionantă, Seafood Expo Global 2026 a găzduit un program dens de conferințe și ateliere conduse de lideri de opinie din domeniu. Temele abordate au inclus dinamica prețurilor la nivel global, impactul schimbărilor climatice asupra stocurilor de pește și evoluția comportamentului de consum în era post-pandemice. Aceste sesiuni de educație și analiză sunt fundamentale pentru antreprenorii care doresc să-și adapteze strategiile de business la noile realități geopolitice și economice.

Experiențe gastronomice inedite

Nu în ultimul rând, experiența gastronomică a fost sufletul evenimentului, Barcelona oferind cadrul perfect pentru celebrarea delicateselor marine. Demonstratiile culinare live și sesiunile de degustare au permis vizitatorilor să descopere produse noi, de la specii de pește mai puțin exploatate comercial, până la preparate „ready-to-eat” de înaltă calitate.

Nu e de mirare că și producătorii și importatorii români ajung la fiecare ediție a acestui târg și găsesc parteneri de dialog de la care pot afla ultimele noutăți în domeniu.