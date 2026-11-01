Varza, fasolea sau citricele chiar provoacă colici? Cât din ce mănâncă o mamă ajunge, cu adevărat, în laptele matern și când este cazul să ne îngrijorăm dacă bebelușul nu tolerează o formulă de lapte? Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru G4Food, Dr. Ionuț Mihoci, medic primar neonatolog, dărâmă miturile dietei restrictive din lăuzie și explică de ce 80% dintre mame elimină alimente din farfurie fără niciun motiv medical real.

„Dacă am trăi doar cu sfaturile din generație în generație, am trăi cu aer și apă plată”, avertizează Dr. Ionuț Mihoci. În practica medicală de zi cu zi, frica de colici și presiunea din jur le împing pe multe tămăduite de curând să urmeze diete drastice, deși ghidurile internaționale, inclusiv Academia Americană de Pediatrie, recomandă exact opusul: o alimentație normală, variată și echilibrată.

Dr. Ionuț Mihoci este medic primar neonatologie. A absolvit studiile de medicină și și-a început specializarea în neonatologie în cadrul unei maternități private din București în anul 2016, având o activitate axată pe asistența medicală acordată prematurilor și pe utilizarea celulelor stem. Pregătirea sa profesională include participări la congrese naționale și internaționale, printre care Congresul European de Neonatologie și Conferința Națională de Neonatologie, cu lucrări și intervenții pe teme precum patologia cardiocirculatorie neonatală, reanimarea neonatală și gestionarea sindromului de detresă respiratorie la nou-născuții prematuri.

Într-un interviu G4Food, Dr. Ionuț Mihoci explică cum funcționează „sistemul de securitate biologic” al organismului matern, ce nutrienți sunt cruciali în prima lună de viață a bebelușului și cum pot părinții să evalueze corect toleranța la formula de lapte.

Mituri și adevăruri despre dieta în alăptare

G4Food: Cât de mult din ce mănâncă mama ajunge de fapt în laptele matern?

Dr. Ionuț Mihoci: Corpul uman / mama natură este incredibil de inteligentă. În laptele matern trec doar lucrurile bune pentru bebeluș, adică vitamine, minerale, proteine și grăsimi, dar și „arome subtile” ale mâncării pe care mama o consumă.

G4Food: Există o legătură directă sau corpul filtrează mai mult decât credem?

Dr. Ionuț Mihoci: Nu există o legătură directă, brutală, pentru că organismul mamei filtrează mult mai mult decât ne imaginăm. Există totuși un „sistem de securitate biologic” care face minuni cu anumite alimente.

G4Food: Care este cel mai important lucru pe care îl poate face o mamă din punct de vedere alimentar în primele 4 săptămâni după naștere?

Dr. Ionuț Mihoci: Cel mai important lucru este să aibă grijă de ea: hidratare foarte bună, alimentație bogată în nutrienți, mese calde și dese — exact ca ritmul bebelușului ei.

G4Food: Varza, fasolea, ceapa, usturoiul, citricele, ciocolata chiar provoacă colici?

Dr. Ionuț Mihoci: Dacă am trăi doar cu sfaturile din generație în generație, am trăi cu aer și apă plată. Ghidurile medicale internaționale arată că 80% dintre mame elimină alimente fără motive întemeiate. Academia Americană de Pediatrie spune că mama care alăptează nu trebuie să urmeze o dietă restrictivă implicită. Eliminarea preventivă este contraproductivă și duce la epuizare și renunțare prematură la alăptare.

G4Food: Este nevoie de o dietă de lăuză restrictivă?

Dr. Ionuț Mihoci: Mama poate mânca normal, variat, echilibrat, în cantități mici și dese.

Lactația, hidratarea și nutrienții esențiali

G4Food: Ceaiurile și alimentele pentru lactație cresc producția de lapte?

Dr. Ionuț Mihoci: Lactația este reglată de hormonii prolactină și oxitocină. Produsele pentru lactație ajută prin hidratare, dar și „munca în echipă mama–bebelus” are același rol. Plantele galactogoge (anason, chimen, fenicul) stimulează lactația, dar efectul lor este limitat.

G4Food: Ce nutrienți sunt esențiali în această perioadă?

Dr. Ionuț Mihoci: Fier, calciu, vitamina D, iod, colină, acizi grași Omega-3 — plus alți micronutrienți importanți.

G4Food: Cât de importantă este hidratarea?

Dr. Ionuț Mihoci: OMS recomandă 2.5–3 litri/zi. Mama nu trebuie să noteze cantitățile. Testul urinei este cel mai bun indicator: dacă este galben-pai, deschis, hidratarea este bună.

G4Food: Pot alăpta în siguranță mamele vegetariene sau vegane?

Dr. Ionuț Mihoci: Da, dar au nevoie de suplimentare cu: vitamina B12, calciu, iod, Omega-3, vitamina D, fier.

Semne de alarmă, restricții și stil de viață

G4Food: După ce semne recunoaște un părinte o posibilă reacție?

Dr. Ionuț Mihoci: Scaune modificate (mucus, striuri de sânge, apoase, verzi, miros acid), eczeme uscate, regurgitări masive, stagnare în greutate, iritabilitate constantă. Dacă apar, se merge la medicul pediatru pentru analize de sânge și scaun.

G4Food: Este corect ca mama să elimine singură alimente?

Dr. Ionuț Mihoci: Nu, eliminarea se face doar la recomandarea medicului, după investigații.

G4Food: Cafea, alcool, pește. Ce este permis?

Dr. Ionuț Mihoci: Cafeaua este permisă cu măsură. Alcoolul este de evitat, inhibă oxitocina și reduce fluxul laptelui. Peștele este excelent, dar crudul este interzis din cauza riscului de infecții (Listeria, Toxoplasma).

G4Food: Când poate începe o dietă de slăbire?

Dr. Ionuț Mihoci: După 6–8 săptămâni, când lactația este stabilă și corpul a trecut prin etapa de vindecare.

G4Food: Un singur sfat pentru prima lună de alăptare?

Dr. Ionuț Mihoci: Să nu se demoralizeze dacă laptele nu vine imediat. Să facă tot ce ține de ea și să nu renunțe la munca în echipă mama–bebelus.

Formula de lapte: alegere și toleranță

G4Food: Cum aleg mamele formula potrivită?

Dr. Ionuț Mihoci: La indicația medicului neonatolog. Formula potrivită este cea care susține creșterea, nu provoacă probleme digestive și menține tranzitul normal. Formulele speciale se folosesc doar în patologii.

G4Food: Cum ne dăm seama dacă formula este tolerată?

Dr. Ionuț Mihoci: După creșterea constantă, scutece umede, scaune normale (minim 1/zi), galben-muștar, și starea de bine. Schimbarea frecventă a formulei este o greșeală. Se schimbă doar la recomandarea medicului, în urma analizelor.