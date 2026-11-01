Banca Mondială: prețurile cerealelor vor mai crește cu 14% în 2026 / Pentru 2027 sunt estimate deja creșteri cu incă 10%

01 nov. 2026, Articole / Reportaje
Banca Mondială: prețurile cerealelor vor mai crește cu 14% în 2026 / Pentru 2027 sunt estimate deja creșteri cu incă 10%
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Cuprins
  1. Grâul, în centrul celor mai mari creșteri: 353 dolari pe tonă!
  2. Scumpiri și la soia și uleiul de soia
  3. Energia și îngrășămintele mențin presiunea asupra costurilor
  4. Marea Neagră și fenomenul El Niño, printre riscurile majore

Prețurile globale la cereale ar urma să urce cu 14,1% în 2026 și cu încă 9,3% anul viitor, potrivit celor mai recente estimări ale Băncii Mondiale. Riscurile pentru transporturile din Marea Neagră, costurile energiei și îngrășămintelor, precum și condițiile meteorologice nefavorabile ar putea amplifica presiunile asupra piețelor agricole.

Prețurile mondiale la cereale vor continua să crească și în 2027, când sunt prognozate să înregistreze un avans de 9,3%, după o majorare estimată la 14,1% în 2026. Estimările apar în raportul Commodity Markets Outlook din octombrie, publicat de Banca Mondială pe 28 octombrie.

Cele mai mari scumpiri sunt anticipate în cazul grâului, pe fondul riscurilor de întrerupere a aprovizionării din regiunea Mării Negre, al creșterii costurilor de producție și al condițiilor meteorologice nefavorabile. În paralel, indicele general al prețurilor alimentelor ar urma să crească cu 10,3% în 2026 și cu 7,2% în 2027.

Grâul, în centrul celor mai mari creșteri: 353 dolari pe tonă!

Potrivit prognozei, grâul roșu de iarnă (HRW) din Statele Unite va înregistra una dintre cele mai puternice creșteri de preț.

Prețul mediu este estimat la 311 dolari pe tonă în 2026, față de 243 de dolari pe tonă în 2025, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 28%. Pentru 2027, Banca Mondială anticipează o nouă creștere, până la 353 de dolari pe tonă, respectiv 13,5% într-un an.

Instituția și-a revizuit semnificativ în sus estimările față de prognoza din aprilie. Atunci, prețul grâului era estimat la 253 de dolari pe tonă pentru 2026 și la 260 de dolari pe tonă pentru 2027.

Și porumbul ar urma să se scumpească, însă într-un ritm mai moderat. Prețul mediu este prognozat să crească de la 203 dolari pe tonă în 2025 la 223 de dolari în 2026 și 235 de dolari în 2027, ceea ce corespunde unor majorări anuale de 9,9%, respectiv 5,4%.

În cazul orzului, estimările indică un preț de 164 de dolari pe tonă în 2026 și de 172 de dolari pe tonă în 2027.

O evoluție ascendentă este anticipată și pentru orez. Prețul de referință al orezului thailandez cu 5% boabe sparte ar urma să ajungă la 448 de dolari pe tonă în 2026 și la 500 de dolari în 2027, față de 408 dolari pe tonă în 2025.

Scumpiri și la soia și uleiul de soia

Presiunea asupra piețelor agricole nu se limitează la cereale. Banca Mondială estimează că vor crește și prețurile semințelor oleaginoase și ale ingredientelor utilizate în producția de furaje.

Șrotul de soia ar urma să se scumpească cu 17,5% în 2026, până la 430 de dolari pe tonă, iar în 2027 ar putea ajunge la 471 de dolari pe tonă, după o nouă creștere de 9,5%.

Prețul mediu al boabelor de soia este estimat la 489 de dolari pe tonă în 2026 și la 515 dolari pe tonă în 2027.

Cea mai accentuată majorare dintre produsele menționate este anticipată pentru uleiul de soia. Prețul acestuia ar urma să crească cu 39% în 2026, până la 1.585 de dolari pe tonă, și să ajungă la 1.765 de dolari pe tonă în 2027.

Energia și îngrășămintele mențin presiunea asupra costurilor

Creșterea costurilor cu energia și îngrășămintele reprezintă un alt factor care afectează piețele agricole. Banca Mondială prognozează o majorare de 32% a prețurilor la energie în 2026, iar petrolul Brent ar urma să coste, în medie, 91 de dolari pe baril, comparativ cu 69 de dolari în 2025.

În același timp, indicele prețurilor îngrășămintelor este estimat să crească cu 14,3% în 2026. Prețul ureei ar putea urca cu 20,6%, până la 510 dolari pe tonă, potrivit ukragroconsult.com

Pentru 2027, perspectiva este ceva mai favorabilă în privința îngrășămintelor: Banca Mondială anticipează o scădere a prețurilor cu 12,4%. Chiar și în aceste condiții, cheltuielile cu energia, transportul și procesarea vor continua să influențeze costurile de producție agricolă.

Marea Neagră și fenomenul El Niño, printre riscurile majore

Banca Mondială avertizează că perspectivele piețelor agricole sunt expuse mai multor riscuri. Printre acestea se numără noi atacuri asupra transporturilor de cereale din Marea Neagră, creșterea costurilor energiei și posibilitatea apariției unui fenomen El Niño mai puternic.

Într-un scenariu nefavorabil, în care acești factori se cumulează, prețurile globale ale produselor alimentare ar putea ajunge în 2027 cu 12% peste nivelul estimat în prognoza de bază. Într-o asemenea situație, prețurile ar putea depăși nivelurile înregistrate în 2022.

Cele mai expuse ar fi țările care depind în mare măsură de importurile de cereale, în special cele din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia. Pentru aceste state, eventualele perturbări ale aprovizionării și scumpirile de pe piețele internaționale ar putea accentua presiunea asupra costurilor alimentare.

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