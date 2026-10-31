O fostă profesoară de la Universitatea din Pennsylvania a transformat blocarea roboților autonomi de livrare într-un protest față de extinderea tehnologiei în spațiul public.

„Aveam impresia că am mai multe drepturi decât robotul”

Carolyn Marvin, în vârstă de 78 de ani, fostă profesoară de comunicare la Universitatea din Pennsylvania, a fost arestată după ce s-a așezat în fața unui robot autonom care livra mâncare pe străzile din Philadelphia. Femeia obișnuia să blocheze deplasarea acestor dispozitive ori de câte ori le întâlnea, pentru a întârzia comenzile pe care le transportau.

„Aveam impresia că am mai multe drepturi decât robotul”, a declarat Marvin, râzând, după ce a povestit experiența sa.

Pentru ea, gestul reprezintă o formă de protest simbolic împotriva înlocuirii curierilor cu roboți, a riscurilor pe care aceștia le-ar putea crea pentru pietoni și a problemelor de confidențialitate asociate camerelor video integrate în dispozitive.

Un protest de 10-15 minute împotriva roboților de livrare

Marvin a început să blocheze roboții după ce aceștia au apărut pe trotuarele din anumite zone ale orașului. Când întâlnește unul și are timp, se așază în fața lui și își modifică poziția odată cu deplasarea dispozitivului, pentru a-i întârzia livrarea.

Uneori, protestul durează între 10 și 15 minute. Femeia spune că efectul concret este limitat: cel mult, un angajat de birou își primește prânzul cu un sfert de oră mai târziu.

Ea nu s-a așteptat să fie arestată, considerând că nu împiedică oamenii să circule, ci doar blochează o mașinărie. În plus, spune că gestul său a provocat adesea discuții cu trecătorii, dintre care mulți erau de acord cu ea sau voiau să afle motivele protestului.

Marvin susține că acțiunile sale sunt protejate de dreptul la liberă exprimare, garantat de Primul Amendament al Constituției SUA. În trecut, a participat la manifestații pentru drepturile civile, dreptul la avort, mișcarea Black Lives Matter și împotriva războaielor din Vietnam și Golf.

„Este ceea ce trebuie să facem pentru a ne asigura că guvernul ascultă voința oamenilor”, a explicat ea.

Cum a ajuns să fie arestată

Incidentul care a dus la arestare s-a petrecut pe 14 octombrie. Marvin se întorcea acasă după ce își făcuse vaccinul antigripal și avea la ea un borcan cu sos pentru enchilada și o porție de pui biryani cumpărată la pachet.

Când a întâlnit un robot de livrare, s-a oprit în fața lui, ca de obicei. De această dată, însă, se afla într-o zonă aglomerată, iar în jurul ei s-a adunat un grup mai mare de oameni. Unii au susținut-o, în timp ce alții au criticat-o. Femeia bănuiește că unul dintre cei prezenți a chemat poliția.

Agenții au încătușat-o, au urcat-o într-o mașină de poliție și i-au aplicat o sancțiune pentru tulburarea ordinii publice.

Potrivit poliției din Philadelphia, intervenția a avut loc după o sesizare privind „distrugerea sau deteriorarea intenționată a proprietății, în legătură cu un robot de livrare”. Autoritățile au precizat că femeia a refuzat în repetate rânduri să permită trecerea dispozitivului, în ciuda solicitărilor polițiștilor de a se da la o parte.

Un prieten al lui Marvin a rezumat ironic situația: „Ai fost acuzată de tulburarea ordinii publice pentru că ai împiedicat capitalismul să funcționeze”.

Legea din Pennsylvania îi tratează pe roboți ca pe pietoni

După arestare, Marvin a aflat mai multe despre legislația care reglementează circulația roboților autonomi de livrare.

În 2020, legislativul statului Pennsylvania a adoptat o lege prin care aceste dispozitive, denumite în actul normativ „dispozitive personale de livrare”, sunt încadrate juridic drept pietoni, nu vehicule.

Măsura a fost contestată în mare parte de democrați, sindicate și organizații care militează pentru accesibilitate. Criticii au avertizat că utilizarea roboților ar putea duce la pierderea unor locuri de muncă și ar putea crea pericole pentru copii și pietoni. Republicanii au susținut legea, prezentând-o drept un pas înainte pentru progresul tehnologic.

Potrivit avocatului John Mattiacci, specializat în cazuri de vătămare corporală, legea prevede că vehiculele trebuie să acorde prioritate roboților la trecerile de pietoni, la fel ca în cazul oamenilor.

Totuși, dispozitivele nu au prioritate în fața celorlalți participanți la trafic în spațiile pietonale. „Dispozitivele personale de livrare trebuie să acorde prioritate celorlalți pietoni și bicicliștilor în zonele destinate pietonilor”, a explicat avocatul.

Uber Eats și-a lansat flota de roboți autonomi pentru livrări în Philadelphia în luna martie, orașul devenind al patrulea în care compania a introdus acest serviciu. Extinderea tehnologiei nu a fost primită cu entuziasm de toți locuitorii. Înregistrări video din Philadelphia și din alte orașe au surprins persoane care se urcă pe roboți, îi lovesc sau îi vandalizează.

„Nu ar trebui să cedăm și trotuarele mașinăriilor”

Pentru Marvin, roboții de livrare sunt un simbol vizibil al unei schimbări mai ample: pătrunderea tehnologiei în tot mai multe aspecte ale vieții cotidiene.

„Într-un fel, am cedat străzile mașinilor cu mult timp în urmă și nu cred că ar trebui să cedăm și trotuarele mașinăriilor”, a spus ea.

Femeia consideră că dezbaterea nu ar trebui să se limiteze la roboții care transportă mâncare. În opinia sa, extinderea inteligenței artificiale și influența algoritmilor rețelelor sociale asupra informațiilor pe care le consumă publicul sunt alte exemple ale modului în care tehnologia modelează viața oamenilor.

Spre deosebire de algoritmi, roboții sunt prezențe fizice, ușor de observat și de contestat. Tocmai de aceea, Marvin spune că protestul său atrage atenția asupra unei probleme care altfel ar putea rămâne mai puțin vizibilă.

Întrebată dacă va continua să blocheze roboții după arestare, fosta profesoară a răspuns fără ezitare: „O, da”. De această dată, spune ea, va fi însă mai atentă și la prez