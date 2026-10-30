VIDEO | De ce ne este poftă de dulce seara? Dr. Sorina Ispas, medic specialist: „Îi dăm puțin zahăr, l-am păcălit și peste o oră ne e foame” / Ce legătură există între intestin și creier

30 oct. 2026, Fântâna de sănătate
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Pofta de dulce care apare seara nu ține întotdeauna de foamea propriu-zisă. Microbiota intestinală și mecanismele prin care creierul asociază mâncarea cu plăcerea pot influența dorința de a consuma zahăr. As. univ. dr. Sorina Ispas, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, explică în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food de ce senzația de plăcere oferită de zahăr poate fi urmată de o nouă senzație de foame.

De ce ne este foame din nou după ce mâncăm dulce

Creierul asociază consumul de zahăr cu plăcerea, iar această experiență poate alimenta dorința de a mânca din nou. Dr. Sorina Ispas atrage atenția asupra acestui mecanism și explică de ce alimentele dulci nu oferă întotdeauna senzația de sațietate pe care o așteptăm.

„Nu ne dorim să ne păcălim creierul. Creierul nostru e foarte ușor de păcălit. Îi dăm puțin zahăr, l-am păcălit și peste o oră ne e foame, pentru că el crede, asociază plăcerea de a mânca. Exact cum vă povesteam, le-a dat lipide, le-a dat grăsime, adică le-a dat și glucide, zaharuri. Atunci, în momentul ăla, creierul zice: «M-am simțit foarte bine cu acea glucoză, eu mai vreau». Și, dacă mai vreau, la un moment dat se dereglează centrii și cere tot mai mult. Asta e ideea”, a explicat medicul.

Dorința de a mânca ceva dulce poate deveni mai evidentă seara, când ne relaxăm și asociem anumite gesturi cu recompensa sau confortul. În discuția cu nutriționistul Tania Fântână, medicul a vorbit și despre această nevoie de a ronțăi ceva după o zi întreagă.

„Și cere tot mai mult și apare plăcerea”, a completat medicul.

Ce legătură există între microbiotă și pofta de dulce

Potrivit dr. Sorina Ispas, mecanismele care stau în spatele poftei de dulce nu se limitează la creier. Medicul a adus în discuție și rolul microbiotei intestinale, menționând existența unor cercetări despre bacteriile care pot transmite semnale către sistemul nervos central.

„Să ronțăi, dar dulce. Pofta de dulce. Și s-a demonstrat că există o bacterie din intestin care acționează la nivel central, care trimite niște informații la nivel central și care duce la acea poftă de dulce”, a spus dr. Sorina Ispas.

Medicul a explicat apoi că există și o componentă emoțională a comportamentului alimentar. Sistemul limbic, implicat în procesarea emoțiilor, participă la felul în care ne raportăm la mâncare.

„Dar există și factorul ăsta, că ziceam că o să vorbesc și despre hipotalamus și alte componente. Avem așa-numitul sistem limbic. Sistemul limbic este legat de emoții. Deci noi mâncăm, dar mâncăm pentru a ne simți bine”, a explicat medicul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Disputandum
30 oct.
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
Interviuri
30 oct.
VIDEO | Colivă fără gluten / Ce ingredient folosește Mori pentru varianta alternativă a desertului tradițional. Ioana Mihai: „Câteodată e mai bună decât coliva clasică”
VIDEO | Colivă fără gluten / Ce ingredient folosește Mori pentru varianta alternativă a desertului tradițional. Ioana Mihai: „Câteodată e mai bună decât coliva clasică”
Disputandum
30 oct.
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
Video
29 oct.
VIDEO | „Era cea mai bună colivă din sat”. Cum a transformat Ioana Mihai rețeta bunicii într-un desert artizanal și face torturi pentru aniversări, demisii și divorțuri
VIDEO | „Era cea mai bună colivă din sat”. Cum a transformat Ioana Mihai rețeta bunicii într-un desert artizanal și face torturi pentru aniversări, demisii și divorțuri
Disputandum
29 oct.
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
Recomandări
Mediafax
Un restaurant italian în care nu poți mânca nimic. Pastele, pizza și deserturile sunt croșetate și cusute
G4Media
Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
De ce prețul de la raftul supermarketurilor POATE FI DIFERIT de cel de la casă?!
CSID
Ce poți face seara pentru sănătatea inimii și care sunt semnele unui infarct ce nu trebuie ignorate
CSID
Care este desertul preferat al Simonei Halep. Îl consuma chiar și în perioada în care era sportivă de performanță