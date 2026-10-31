Un colecționar britanic, în vârstă de 77 de ani, a obținut 24.000 de lire sterline din vânzarea a peste 500 de machete de tractoare și utilaje John Deere. Colecția, adunată în 12 ani, a atras interesul pasionaților din întreaga lume, iar prețurile finale au depășit așteptările proprietarului.

Peste 500 de modele de tractoare și utilaje agricole John Deere au fost vândute la o licitație organizată recent, de casa britanică Cheffins. Colecția i-a aparținut lui Peter Green, un inginer civil pensionar de 77 de ani, din Saffron Walden, Marea Britanie, care a strâns machetele timp de 12 ani.

Vânzarea a adus în total 24.000 de lire sterline. Potrivit publicației Farmer, licitația a atras atenția colecționarilor și pasionaților de utilaje agricole din mai multe țări.

Un John Deere RX830 a obținut cel mai mare preț

Colecția scoasă la licitație a inclus în principal machete la scara 1:16, produse de Ertl, unul dintre cei mai cunoscuți producători de modele agricole. Au fost prezente și exemplare realizate de Spec Cast, Gilson Rieck și Nolta.

Cel mai bine vândut model a fost un John Deere RX830, pentru care cumpărătorul a plătit 670 de lire sterline. Pe următoarele poziții s-au clasat un John Deere BR, adjudecat pentru 380 de lire sterline, și patru modele John Deere 730, fiecare vândut cu 300 de lire sterline.

Un element important al licitației a fost faptul că modelele au fost oferite fără prețuri de rezervă. Astfel, fiecare exemplar a fost adjudecat, indiferent de valoarea finală a ofertei câștigătoare.

Peter Green a declarat că suma obținută a depășit cele mai optimiste așteptări ale sale. Colecționarul s-a declarat recunoscător casei Cheffins pentru modul în care a prezentat și promovat machetele, dar și pentru interesul cumpărătorilor din întreaga lume.

Colecționarul va folosi banii pentru alte machete

Vânzarea nu înseamnă că Peter Green renunță la pasiunea sa. Dimpotrivă, britanicul intenționează să reinvestească banii obținuți în achiziția unor noi modele, de această dată la scara 1:32.

Machetele vândute reprezentau aproximativ jumătate din colecția sa. Green a păstrat cealaltă parte, formată din modele mai mici, tot în principal John Deere. Pe lângă utilajele agricole, acesta colecționează și machete de echipamente de construcții Caterpillar.

Motivul principal al vânzării modelelor la scara 1:16 a fost lipsa spațiului disponibil în locuință. Colecționarul intenționează să înceapă să caute noi exemplare după începutul anului viitor.

Așadar, licitația de la Cheffins marchează mai degrabă o schimbare de direcție pentru colecția sa, decât sfârșitul unei pasiuni de 12 ani.