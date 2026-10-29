Abordarea integrativă a pacienților oncologici include tot mai multe strategii orientate nu doar spre controlul bolii, ci și spre îmbunătățirea bunăstării psihologice și a calității vieții în timpul tratamentului. Două studii prezentate la Congresul ESMO 2026 de la Madrid aduc noi date despre rolul sănătății emoționale și al alimentației în tratamentul cancerului.

Ce este antrenamentul minții pentru dezvoltarea compasiunii și ce beneficii aduce

Primul studiu evaluează acest tip de antrenament mintal, un program de opt săptămâni care combină tehnicile de mindfulness cu exerciții concepute pentru dezvoltarea compasiunii. La cercetare au participat 503 persoane, peste 80% fiind pacienți diagnosticați cu cancer.

„Înțelegem compasiunea ca pe o motivație și o acțiune de a aborda suferința. Programul antrenează atât auto-îngrijirea, cât și capacitatea de a primi sau de a oferi îngrijire celorlalți”, explică Dr. Begoña Mellado, oncolog la Spitalul Clinic din Barcelona și autoarea studiului.

Rezultatele obținute după 8 săptămâni de program au evidențiat reducerea stărilor negative, scăderi semnificative ale nivelului de depresie, anxietate și disconfort psihologic.

De asemenea s-a constatat o capacitate sporită de autocompasiune și „descentrare” (abilitatea de a privi gândurile și emoțiile dificile cu detașare), dar și ameliorarea simptomelor fizice, respectiv îmbunătățiri la nivelul calității vieții, reduceri ale stărilor de oboseală cronică (fatigabilitate), durere și insomnie.

Efectele benefice au fost superioare celor observate în grupul de control și în grupul care a urmat doar tehnici clasice de mindfulness. Rata de participare a fost ridicată, 75,8% dintre pacienți finalizând programul fără efecte emoționale adverse.

Alimentația bogată în plante și microbiomul în timpul imunoterapiei pentru cancer

Cel de-al doilea studiu explorează impactul alimentației asupra toleranței la imunoterapie. Cercetarea a analizat dacă consumul a cel puțin 30 de tipuri diferite de ingrediente vegetale pe săptămână (legume, fructe, leguminoase, nuci și semințe) în primele 12 săptămâni de tratament poate diversifica microbiomul intestinal și reduce efectele secundare adverse.

Concluziile studiului pe alimentație sunt că un aport crescut de fibre, respectov ingestia medie de fibre a crescut de la 20,2 g/zi la 28,8 g/zi, peste 75% dintre pacienți depășind pragul recomandat de 25 g fibre pe zi.

S-au realizat schimbări pozitive în microbiom. După doar șase săptămâni, s-au observat modificări benefice în compoziția florei intestinale. Majoritatea efectelor adverse legate de sistemul imunitar au fost ușoare, înregistrându-se doar două cazuri de toxicitate moderată (gradul 3) și niciunul sever (gradul 4).

Spre o oncologie mai umană și integrativă

Ambele cercetări subliniază importanța integrării sprijinului psiho-oncologic și a recomandărilor nutriționale în protocoalele de tratament de rutină. „A îngriji pacienții noștri înseamnă a le trata boala cu cea mai mare rigoare științifică, dar și a avea grijă de omul care trăiește cu ea și de cei care îl însoțesc. Putem lucra împreună pentru o oncologie integrativă și umană”, concluzionează Dr. Begoña Mellado citată de La Razon.