Rezultatele reale în fitness nu vin din soluții rapide și nici din motivație de moment, ci din disciplină și consecvență, spune Marius Ionuț Butnaru, fost militar cu peste 25 de ani de experiență și antrenor personal de mai bine de un deceniu. În podcastul „Fântâna de sănătate”, de la G4food, acesta povestește cum sportul i-a schimbat complet viața și cum experiența acumulată în armată l-a ajutat ulterior să lucreze cu zeci de oameni care își doreau să slăbească, să se simtă mai bine sau să își recapete încrederea în ei.

Astăzi, Butnaru este specializat în fitness clasic, crossfit și atletism și spune că obiectivul său principal nu este doar transformarea fizică, ci și schimbarea stilului de viață și a relației oamenilor cu propriul corp.

„Am ajutat zeci de clienți să se miște mai bine, să aibă o condiție fizică generală mai bună, să slăbească, să câștige masă musculară și, cel mai important, încredere în ei. Pentru că, dincolo de partea estetică, oamenii au nevoie să se simtă mai bine cu ei înșiși, să simtă că pot face lucruri pe care înainte le evitau sau le considerau imposibile.”

Filosofia lui este una simplă: progresul apare în timp, prin pași mici și constanți, nu prin extreme sau soluții miraculoase promovate online.

„Cred în disciplină, nu în diete drastice, deoarece rezultatele reale vin din pași constanți, nu din scurtături. Motivația vine și pleacă, dar disciplina și obiceiurile construite în timp sunt cele care fac diferența cu adevărat.”

Cum a început totul în liceul militar

Povestea lui în sport a început în perioada liceului militar, când a fost remarcat de antrenorii de atletism în timpul unui meci de fotbal. Deși nu avea experiență și a intrat târziu în lotul sportiv, antrenamentele constante l-au făcut să evolueze rapid.

„Povestea mea a început foarte frumos. Eram în Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, băteam mingea, ca toți adolescenții, iar antrenorul de atletism al liceului m-a văzut că alergam foarte mult la fotbal. Mai cu drag, mai cu ordin, că așa era la noi, m-am pus să dau o probă de 400 de metri. Când am ajuns acolo, cei care erau deja în lotul de atletism se uitau destul de ciudat la mine, pentru că ei făceau sportul ăsta încă din clasa a IX-a. Eu eram deja în clasa a XI-a. Am dat proba și, culmea ironiei, am reușit să îi bat pe câțiva dintre ei. Din momentul acela, pentru mine sportul a devenit un mod de viață.”

Sportul, dincolo de competiție

În timp, atletismul a fost completat de crossfit, fitness și competiții masters, însă relația lui cu mișcarea s-a schimbat profund. Sportul nu a mai însemnat doar performanță sau competiție, ci un stil de viață construit în jurul disciplinei și al consecvenței.

„Fiind selecționat în echipa liceului, am evoluat ușor-ușor. Nu am avut rezultate remarcabile în timpul liceului, dar antrenamentele constante m-au ajutat foarte mult să câștig multe medalii mai târziu, în Academie, unde concurența era foarte mare. Ne antrenam împreună, concuram unii împotriva altora și creșteam prin disciplină și muncă. În timp, pentru mine sportul nu a mai fost doar competiție sau performanță, ci a devenit pur și simplu o parte din viață.”

Antrenorul spune că exact această consecvență încearcă să le transmită și oamenilor cu care lucrează: nu perfecțiunea aduce rezultate, ci capacitatea de a continua chiar și atunci când motivația dispare.

