Odată cu venirea zilelor de prmăvară, piețele se umplu de cele mai iubite fructe de sezon: căpșunile. Dulci, parfumate și pline de vitamine, aceste fructe sunt baza perfectă pentru dulciuri ușoare, care nu necesită ore întregi de stat în bucătărie.

Iar un desert sănătos, care să pună în valoare savoarea fructelor proaspete fără alte ingrediente grele și indigeste, este această budincă de căpșuni, o alegere ușoară și sănătoasă. Este o alternativă excelentă la budincile din comerț, fiind preparată din ingrediente naturale și proaspete.

De ce să alegi acest desert

Este sezonier, folosește fructele coapte, cu aromă.

Este rapid, îl putem prepara în doar 15 minute.

Este versatil și poate fi servit ca gustare ușoară pentru copii sau ca un desert elegant la o masă cu prietenii.

Este echilibrat, iar dacă îl intercalăm la servire cu iaurt grecesc sau frișcă adaugăm un plus de proteine și o textură cremoasă irezistibilă.

Ingrediente pentru budinca de căpșuni

1 kg căpșuni (proaspete, bine coapte)

100 ml apă sau lapte de vacă sau vegetal

100 g zahăr (poate fi înlocuit cu îndulcitor sau miere pentru o variantă și mai sănătoasă)

90 g amidon

Zeamă de lămâie (pentru a feri fructele de oxidare)

1 plic de zahăr vanilinat

Iaurt grecesc sau frișcă proaspătă (opțional).

- articolul continuă mai jos -

Preparare pas cu pas

Începe prin a curăța căpșunile și a le spăla bine. Transformă-le într-un sos gros și omogen folosind un blender vertical sau un blender clasic. Nu vrei să știi cum miros!

Într-un vas de gătit cu fundul mai gros, amestecă ingredientele uscate: amidonul, zahărul și zahărul vanilinat. Toarnă treptat sosul de căpșuni peste ele, amestecând continuu cu un tel pentru a te asigura că nu se formează cocoloașe.

Adaugă zeama de lămâie (nu pentru aciditate, ci pentru a menține acel roșu intens) și subțiază compoziția cu apa rece sau lapte. Pune vasul pe foc mediu și gătește timp de 8-10 minute. Vei observa cum amestecul se îngroașă treptat și capătă o consistență cremoasă și densă.

Servirea