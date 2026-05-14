Trăieste în Spania, într-un oraș unde vorba românească se aude cam pretutindeni. A învățat să gătească precum localnicii și când a fost sigură că poate fi chiar mai bună ca ei, și-a deschis un restaurant. Zilnic prepară paella de autor, cu ingrediente proaspete și de km 0, iar spaniolii stau la coadă pentru preparatele ei. Anul acesta în septembrie chef Ioana Camelia Mihai va reprezenta România la Campionatul Mondial de Paella și este foarte mândră pentru acest lucru.

Semifinala Campionatului de Paella de la București

Weekendul trecut, în București, a avut loc semifinala Campionatului Mondial de Paella. Chef Ioana Camelia Mihai a câstigat dreptul de a reprezenta România la World Paella Day în Valencia, la marea finală, care va stabili cine este cel mai talentat bucătar străin. Talentat pe terenul celei mai tipice rețete a gastronomiei spaniole, paella.

Un juriu exigent a premiat la București paella Cameliei. În competiție au intrat 12 candidați selectați în urma înscrierilor, care au concurat pentru un loc în finala programată pe 20 septembrie 2026, la Valencia, locul de origine al preparatului.

Din juriu au făcut parte chefii Alex Petricean și Cătălin Scărlătescu, alături de reprezentanți ai instituțiilor spaniole și ai industriei gastronomice, între care Miguel Ángel Pérez, coordonatorul World Paella Day. Lista a fost completată de creatori de conținut din zona culinară, precum Daniel Ciripan și Cristi Dandeș.

Cine este chef Ioana Camelia Mihai

Acasă la ea, în Spania, Camelia gătește mai bine ca un chef spaniol. Are un restaurant pe malul mării în Peñiscola, provincia Castellón, o zonă unde românii sunt una dintre cele mai importante comunități de rezidență străini. Dar Camelia a ales bucătăria spaniolă pentru meniul pe care îl servește în restaurantul familiei.

Aici Camelia prepară zilnic paella și alte bunătăți spaniole cu produse proaspete de km0. Soțul este responsabil cu barul, iar sora servește clienții.

Cafee del Mar, restaurantul Cameliei, aflat pe plaja din Peniscola, face parte din Ruta del Sabor a zonei, așa că toate produsele sunt proaspete, de km 0, vinurile din regiune, uleiul de calitate, iar mâncarea un succes. Clienții sunt majoritar localnici, este un restaurant pentru toate anotimpurile. Meniurile de sezon atrag vara și turiști, mulți dintre ei români.

Paella sau fideua (o paella cu fidea în loc de orez) se prepară cu peste și fructe de mare, cu cerneala de sepie, cu maduvă din oase de vita sau carne.

O astfel de paella, realizata cu un secret pe care Camelia n-a vrut sa ni-l spună, va fi preparata si in septembrie la Valencia, unde speram ca Romania sa iasa pe primul loc.

Diferența între o paella corectă și una premiată

Ioana Costescu: Felicitări pentru această performanță. Cum se simte un chef român în fața unei asemenea provocări internaționale?

Ioana Camelia Mihai: Pentru mine este o mare bucurie și o responsabilitate să duc numele României într-o competiție internațională atât de prestigioasă, dedicată paellei și gastronomiei mediteraneene.

Ioana Costescu: Povestește-ne puțin despre parcursul tău. Cum și când ai ajuns în Spania și de ce ai ales tocmai Peñiscola pentru a-ți deschide afacerea?

Ioana Camelia Mihai: Am ajuns în Spania acum chiar 20 de ani, iar de 15 ani dețin împreună cu soțul meu, Cristian, restaurantul Caffe del Mar. Am ales acest loc pentru că ne-am îndrăgostit de atmosfera de aici, de mare, de oameni și de cultura gastronomică a zonei. Pot spune că, în timp, Peñiscola a devenit cu adevărat „acasă” pentru noi.

Ioana Costescu: Restaurantul tău nu este unul tipic turistic, ci unul care gătește pentru localnici. De ce ai ales să te specializezi pe orez și cât de greu a fost, ca româncă, să câștigi încrederea spaniolilor într-un domeniu care ține de identitatea lor națională?

Ioana Camelia Mihai: Am deschis restaurantul din pasiune pentru gastronomie și am ales specializarea pe bază de orez pentru că paella face parte din însăși identitatea acestei zone. Bineînțeles, la început a fost o provocare. Spaniolii sunt foarte atenți la tradiție și autenticitate, dar în timp am câștigat respectul lor prin muncă, seriozitate și constanță. Succesul nostru vine tocmai din respectul pentru produs și pentru rețeta originală.

Ioana Costescu: Apropo de clienți, vin mai mult spanioli sau români la Caffe del mar? Știm că în zonă este o comunitate mare de români.

Ioana Camelia Mihai: Restaurantul nostru este chiar în prima linie de plajă și îl avem deschis tot anul. În extrasezon avem foarte mulți clienți locali, ceea ce ne demonstrează că oamenii din zonă ne apreciază. Vara, în schimb, lucrăm mai ales cu turiști veniți din diferite părți ale Spaniei. Desigur, avem și foarte mulți clienți români care vin în vacanță și se bucură să vadă un restaurant condus de conaționali, atât de apreciat într-o zonă atât de cunoscută.

Ioana Costescu: Cum ai învățat, practic, să stăpânești „arta orezului”? Paella pare un preparat simplu, dar e extrem de pretențios.

Ioana Camelia Mihai: Am învățat pas cu pas, prin multă practică, observație și respect pentru bucătăria locală. Paella cere răbdare și atenție la detalii. Eu cred că nu este doar o rețetă, este o tehnică și o tradiție. Sunt pasionată de studiu și pot petrece multe ore perfecționând un preparat până ajunge exact cum îmi doresc.

Ioana Costescu: Ce te-a determinat să faci pasul către competiție și cum a fost selecția?

Ioana Camelia Mihai: M-am hotărât să merg la competiție pentru că am simțit că este momentul să mă provoc profesional, să ies din zona mea de confort. Concurența a fost foarte puternică, cu bucătari talentați și experimentați. Faptul că am ajuns în finală mă onorează enorm.

Ioana Costescu: Ce face diferența între o paella corectă și una premiată?

Ioana Camelia Mihai: O paella corectă înseamnă tehnică și echilibru. Una premiată merge mai departe: are personalitate, sensibilitate și o precizie matematică în fiecare detaliu: de la punctul orezului până la intensitatea fondului (supa). Diferența o face pasiunea și emoția pe care le lași în farfurie.

Ioana Costescu: Știm că pui preț pe ingredientele de „kilometru zero”. Ai vreun secret pentru paella perfectă pe care ni-l poți spune?

Ioana Camelia Mihai: Da, peștele vine direct de la lonja (n.r.- de la pescari), iar ingredientele locale sunt esențiale. Secretul stă în răbdare, în controlul focului și în respectarea timpului de gătire. Orezul trebuie tratat cu multă atenție, iar fumetul (n.r.- supa de pește) trebuie să fie impecabil. Și, bineînțeles, am și un secret personal pe care, ca orice chef, îl țin bine păstrat.

Ioana Costescu: Ce alte preparate mai pregătiți la restaurant? Le mai gătești românește colegilor sau familiei?

Ioana Camelia Mihai: Bucătăria mea este una mediteraneană sinceră, axată pe pește și fructe de mare. Acasă este un amestec: gătesc des mediteraneean, dar îmi place să păstrez și gusturile românești. Uneori, dau gust mâncării în stil românesc, depinde de inspirație.

Ioana Costescu: O ultimă întrebare: care e „regina” pentru tine? Paella Valenciana (cu carne) sau cea cu fructe de mare?

Ioana Camelia Mihai: Paella Valenciana are tradiția și istorie în spate, în timp ce cea cu fructe de mare are tot gustul Mediteranei. Le respect pe ambele la fel de mult, sunt două experiențe culinare diferite.

Ioana Costescu: Ioana, îți mulțumim și îți ținem pumnii în septembrie, la Valencia!