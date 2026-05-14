Industria alimentară globală traversează o perioadă de transformări accelerate, iar tendințele conturate pentru 2026 arată o schimbare de direcție în modul în care consumatorii aleg și percep alimentele și băuturile. Potrivit predicțiilor realizate de Mintel, accentul se mută de la dietele restrictive și obsesia pentru „maximizarea” aportului de proteine sau suplimente către diversitate alimentară, ingrediente tradiționale și experiențe multisenzoriale.

Specialiștii spun că schimbările climatice, problemele din lanțurile de aprovizionare și creșterea incidenței bolilor cronice influențează deja comportamentul consumatorilor și strategiile marilor companii din industria alimentară.

Consumatorii renunță la cultura „maximizării”

Una dintre cele mai importante tendințe alimentare pentru 2026 este abandonarea culturii promovate intens pe rețelele sociale, bazată pe „maximizarea” aportului de proteine, fibre sau suplimente, conform NewsEdge.

Consumatorii încep să prefere diete mai echilibrate și mai variate, iar accentul se mută pe diversitatea ingredientelor și pe beneficiile pe termen lung pentru sănătate. Experții estimează că oamenii vor căuta produse care susțin fortificarea organismului prin alimentație diversificată, nu prin reguli extreme sau obiective virale.

Ingredientele tradiționale revin în prim-plan

O altă direcție importantă este revenirea ingredientelor și rețetelor tradiționale. Fenomenul, descris de specialiști drept „retroreîntinerire”, indică o reorientare a consumatorilor către produse inspirate din tradiții culinare și remedii vechi.

Într-un context global marcat de instabilitate economică și socială, consumatorii caută tot mai mult autenticitate și siguranță. Brandurile care folosesc ingrediente tradiționale și rețete cu rădăcini culturale puternice sunt percepute drept mai credibile și mai apropiate de consumatori.

În paralel, companiile încearcă să combine gustul cu beneficiile funcționale pentru sănătate, într-o categorie aflată în continuă expansiune.

Experiențele multisenzoriale devin tot mai importante

Potrivit analizelor globale, dezvoltarea produselor multisenzoriale va reprezenta o altă tendință majoră în industria alimentară.

Nu va mai conta doar gustul produsului. Brandurile vor încerca să creeze experiențe complete, care combină textura, aromele, culorile și aspectul vizual pentru a genera conexiuni emoționale mai puternice cu consumatorii.

Experții susțin că produsele multisenzoriale nu vor mai fi simple instrumente de marketing, ci modalități prin care companiile încearcă să transforme alimentele sănătoase în experiențe mai atractive și mai plăcute pentru public.

Industria alimentară se adaptează unei lumi mai instabile

Predicțiile pentru următorii ani arată că industria alimentară și a băuturilor încearcă să răspundă unei realități tot mai complicate. Consumatorii caută produse care oferă nu doar hrană, ci și confort, echilibru și încredere.

Pentru companii, provocarea următorului deceniu va fi să găsească un echilibru între inovație și autenticitate și să răspundă unor consumatori tot mai atenți la sănătate, origine, sustenabilitate și experiența oferită de produs.