Un producător din Grecia a fost desemnat cel mai bun brand de ulei de măsline din lume în cadrul ediției 2026 a New York International Olive Oil Competition, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate uleiului de măsline extravirgin. Potrivit unei analize publicate de Food & Wine, brandul grec The Master Miller a ocupat primul loc în clasamentul global NYIOOC 2026, după ce a obținut zece medalii de aur și un scor perfect de consistență.

Competiția NYIOOC este organizată anual de Olive Oil Times și este considerată cea mai mare și mai influentă competiție dedicată uleiului de măsline extravirgin din lume. The Master Miller a obținut primul loc atât la nivel mondial, cât și în clasamentele dedicate Greciei și emisferei nordice. Producătorul a acumulat un scor total de 59,50 puncte și un scor maxim de consistență, criteriu care măsoară performanța constantă a brandului în cadrul competiției.

Din 2019 până în prezent, compania a adunat 54 de premii la competiția NYIOOC, dintre care 38 de medalii de aur și 16 de argint. Brandul susține că este cel mai premiat producător grec de ulei de măsline la nivel internațional, cu 587 de distincții globale. Rezultatele confirmă poziția tot mai puternică a Greciei pe piața premium a uleiului de măsline, într-un context în care competiția dintre producătorii mediteraneeni devine tot mai intensă.

Italia a obținut cele mai multe premii

Chiar dacă primul loc mondial a revenit unui producător grec, Italia a rămas țara cu cele mai multe premii câștigate la ediția 2026 a competiției. Potrivit datelor, producătorii italieni au obținut 166 de premii. Pe următoarele locuri s-au situat Croația cu 128 de distincții, Grecia cu 106 și Statele Unite cu 95 de premii.

- articolul continuă mai jos -

Competiția reflectă și schimbările din industria mondială a uleiului de măsline, unde producători din tot mai multe regiuni reușesc să obțină recunoaștere internațională, în ciuda problemelor climatice și a costurilor tot mai mari de producție.

California Olive Ranch, cel mai bine clasat brand american

Cel mai bine clasat producător american a fost California Olive Ranch, care a ocupat locul patru la nivel mondial și locul trei în emisfera nordică. Brandul a obținut un scor de 51,75 puncte și un scor perfect de consistență. Compania a fost remarcată pentru mai multe produse premiate, inclusiv variante din gama Reserve Collection și Lucini Italia Premium Select. Unele dintre uleiurile companiei provin din livezi italiene vechi de peste un secol și sunt presate la rece în maximum 24 de ore de la recoltare, pentru păstrarea prospețimii și a aromelor.

New York International Olive Oil Competition a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante repere pentru industria mondială a uleiului de măsline. Potrivit organizatorilor, competiția analizează anual mii de uleiuri din zeci de țări, iar rezultatele sunt urmărite atent de retaileri, importatori, restaurante și consumatori. Jurații evaluează produsele prin degustări „blind”, analizând echilibrul aromatic, prospețimea, intensitatea și complexitatea uleiurilor extravirgine.

În ultimii ani, industria globală a uleiului de măsline s-a confruntat cu provocări importante, inclusiv secetă, temperaturi extreme și creșteri puternice ale costurilor de producție. Cu toate acestea, ediția 2026 a competiției a arătat că producătorii premium continuă să investească în calitate și în metode moderne de procesare.