Apa furnizată în municipiul Curtea de Argeș și în comunele limitrofe a fost declarată din nou potabilă, după aproape un an în care consumul uman nu a fost recomandat. Direcția de Sănătate Publică Argeș a emis autorizația sanitară de funcționare, după ce monitorizarea săptămânală a arătat că apa s-a încadrat timp de o lună în parametrii de potabilitate. De la 1 noiembrie, tarifele vor reveni la nivelul anterior reducerii aplicate în ianuarie, potrivit Agerpres.

Furnizorul serviciilor de apă și canalizare, SC Aquaterm, a anunțat vineri că Direcția de Sănătate Publică a monitorizat săptămânal calitatea apei și, după ce a constatat că aceasta a fost potabilă timp de o lună, a emis autorizația sanitară.

„După expirarea perioadei de monitorizare efectuată săptămânal până la data de 31.08.2026 de către DSP, în baza evaluării obiectivului și a documentației depuse de către SC AQUATERM AG 98 SA pentru autorizare la data de 07.09.2026, Direcția de Sănătate Publică Argeș a emis Autorizația sanitară de funcționare nr. 417/22.10.2026 pentru sistemul public de aprovizionare cu apă potabilă în municipiul Curtea de Argeș”, informează societatea.

Cât va costa apa de la 1 noiembrie în Curtea de Argeș și comunele limitrofe

Odată cu revenirea apei la statutul de potabilă, Aquaterm a anunțat și modificarea tarifelor. Prețul apei, redus cu 47 de bani pe metru cub începând din luna ianuarie, va reveni la nivelul anterior de la 1 noiembrie.

„Astfel tariful reîntregit practicat de la 1 noiembrie 2026 pentru apa potabilă va fi de: 5,43 lei/mc fără TVA, respectiv 6,03 lei/mc cu TVA inclus, în mun. Curtea de Argeș; 2,24 lei/mc fără TVA, respectiv 2,49 lei/mc cu TVA inclus, la limita de proprietate cu UAT Valea Iașului, UAT Valea Danului, UAT Băiculești și UAT Albeștii de Argeș”, se menționează într-un anunț al societății.

De ce a fost declarată apa nepotabilă în Curtea de Argeș

Problemele au început la începutul lunii noiembrie 2025, când apa furnizată prin rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești a fost declarată nepotabilă. Rețeaua deservește o populație totală de aproximativ 40.000 de locuitori.

Situația a apărut pe fondul creșterii turbidității apei, în contextul lucrărilor programate la amenajarea hidroenergetică Vidraru.

Aquaterm a informat, încă din 10 noiembrie 2025, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oești, unde sunt amplasate prizele de apă, depășea cu mult capacitatea de filtrare a Stației de tratare de la Cerbureni.

Ulterior, în apă a fost depistată bacteria Clostridium perfringens, iar mai târziu a fost confirmată și prezența enterococilor intestinali.

În luna februarie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a decis instituirea stării de alertă în municipiul Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringens în rețeaua de distribuție.

Pentru alimentarea populației, administrația locală și Inspectoratul pentru Situații de Urgență au pus la dispoziție 20 de bazine cu apă potabilă, alimentate permanent de o cisternă a pompierilor.

Lucrări de modernizare la stația de tratare a apei de la Cerbureni

În luna martie, Aquaterm a început lucrările de modernizare a stației de tratare a apei, după ce Guvernul aprobase, pe 24 februarie, măsuri pentru soluționarea situației de urgență privind alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș.

Executivul a permis autorităților locale să finanțeze investiții pentru reabilitarea filtrelor de nisip și a instalației hidraulice din galeria edilitară a filtrelor aferente Stației de tratare a apei Cerbureni, înainte de aprobarea bugetului local.

Calitatea apei a început să se îmbunătățească în luna iunie, după realizarea unora dintre lucrările de modernizare a stației de tratare.