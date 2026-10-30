Peste 589 de milioane de euro au fost virați în conturile fermierilor și ale altor beneficiari din sectorul agricol, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), numai în această săptămână transferurile efective au depășit 300 de milioane de euro.

Plățile sunt aferente Campaniei 2026 și unor programe de finanțare. Sumele includ avansuri pentru fermieri, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), dar și fonduri nerambursabile destinate exploatațiilor agricole din zone cu constrângeri naturale și investițiilor în producerea energiei din surse regenerabile, potrivit Mediafax.

Florin Barbu: „Banii europeni trebuie să ajungă direct și rapid” la fermieri

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că menținerea unui flux constant de finanțare este necesară pentru desfășurarea lucrărilor agricole și pentru stabilitatea economică a fermelor.

„Banii europeni trebuie să ajungă direct și rapid acolo unde este cea mai mare nevoie de ei: în conturile fermierilor noștri. Fie că vorbim de plățile directe pe hectar și animale virate de APIA sau de plățile efectuate de AFIR pentru zonele montane și tranziția la energie verde, ministerul menține un flux financiar continuu, asigurând lichiditățile vitale pentru lucrările agricole și stabilitatea fermelor românești”, a afirmat Florin Barbu.

Ministerul precizează că fondurile transferate susțin atât activitățile agricole curente, cât și investițiile din mediul rural.

APIA a plătit aproape 582 de milioane de euro în perioada 16-29 octombrie

Cea mai mare parte a sumelor anunțate a fost transferată prin APIA, în cadrul plăților directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă.

Potrivit datelor MADR, în perioada 26-29 octombrie 2026, APIA a efectuat plăți în valoare de 293.303.908,75 euro.

Pentru întregul interval 16-29 octombrie 2026, valoarea plăților efective prin APIA a ajuns la 581.808.478,38 euro.

Sumele reprezintă avansuri acordate fermierilor în cadrul Campaniei 2026, prin mecanismele de sprijin finanțate din FEGA.

AFIR: Peste 4,8 milioane de euro pentru fermele din zone cu constrângeri naturale

Pe lângă plățile directe efectuate prin APIA, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a virat beneficiarilor fonduri nerambursabile în valoare totală de 7.384.412 euro.

O parte importantă a acestei sume este destinată fermierilor care își desfășoară activitatea în zone afectate de constrângeri naturale, în cadrul intervențiilor din Planul Strategic PAC 2023-2027.

Astfel, AFIR a efectuat următoarele plăți:

4.264.552 de euro pentru intervenția DR-09, destinată zonelor montane afectate de constrângeri naturale;

461.511 euro pentru intervenția DR-10, care vizează zonele afectate de constrângeri naturale semnificative;

78.145 de euro pentru intervenția DR-11, destinată zonelor cu constrângeri naturale specifice.

În total, cele trei categorii de sprijin însumează 4.804.208 euro.

MADR precizează că aceste fonduri sunt plătite direct de AFIR fermierilor, pe baza cererilor depuse la APIA. Sprijinul este destinat exploatațiilor agricole care funcționează în condiții naturale dificile, inclusiv în zone montane.

Aproape 2,6 milioane de euro pentru energia regenerabilă în agricultură

O altă componentă a finanțărilor efectuate prin AFIR vizează investițiile în producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Potrivit Ministerului Agriculturii, 2.580.205 euro au fost plătiți beneficiarilor privați din sectorul agricol și din industria alimentară, printr-o schemă finanțată din Fondul pentru Modernizare.

Programul sprijină investițiile în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, destinate autoconsumului.

Finanțarea urmărește să susțină producătorii agricoli și operatorii din industria alimentară care investesc în soluții energetice pentru propriile activități.

Peste 300 de milioane de euro, transferate într-o singură săptămână

Conform datelor prezentate de MADR, plățile efectuate de APIA în perioada 26-29 octombrie, cumulate cu cele raportate prin AFIR, depășesc pragul de 300 de milioane de euro.

La nivelul sumelor comunicate, transferurile prin cele două agenții însumează peste 589 de milioane de euro, cea mai mare parte reprezentând plăți directe către fermieri.

Ministerul Agriculturii subliniază că aceste plăți asigură resursele financiare necesare activităților agricole și investițiilor din sector.

Datele prezentate vineri se referă la sume efectiv virate în conturile beneficiarilor, nu doar la fonduri aprobate sau autorizate pentru plată.