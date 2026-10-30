Black Friday 2026 la Carrefour: Promoția 1+1 Gratis la Alimente de Bază și Reduceri de peste 50% la Electrocasnicele de Bucătărie

30 oct. 2026, Retail
Black Friday 2026 la Carrefour: Promoția 1+1 Gratis la Alimente de Bază și Reduceri de peste 50% la Electrocasnicele de Bucătărie
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Retailerul Carrefour a dat startul campaniei de Black Friday 2026 sub sloganul „Dublăm motivele de bucurie”. În timp ce pe segmentul de produse alimentare și bunuri de consum (FMCG) rețeaua mizează pe mecanismul de tip „1+1 gratuit” (valabil până pe 1 decembrie 2026), pe zona de electrocasnice și aparatură pentru bucătărie au fost introduse tăieri directe de preț de până la 52%.

Conform catalogului oficial Carrefour, mecanismul promoției 1+1 gratuit permite achiziționarea a două produse participante la prețul unuia singur, prețurile la raft fiind afișate per bucată sau pachet.

1. Ofertele la Alimente, Cafea și Dulciuri: Regimul 1+1 Gratuit

Mecanismul comercial aplicat la casă reduce prețul per unitate la jumătate la achiziția a două produse participante identice sau din aceeași gamă. Prețurile afișate la raft sunt per bucată:

Mezeluri, Lactate și Preparate Refrigerate

  • Salam Săsesc Cris-Tim (300 g): 18,49 lei / bucată (cost efectiv: ~9,25 lei / bucată)

  • Jambon de porc Angst (125 g): 11,49 lei / bucată (cost efectiv: ~5,74 lei / bucată)

  • Cașcaval Sofia Delaco clasic/afumat (400 g): 28,49 lei / bucată (cost efectiv: ~14,24 lei / bucată)

  • Telemea de vacă Napolact cu gust domol (150 g): 9,45 lei / bucată

  • Pizza La Mia Slice Dr. Oetker (140 g, diverse sortimente): 16,55 lei / bucată

  • Înghețată Aloma Collection (900 ml): 33,99 lei / bucată

  • Băutură vegetală pe bază de fistic Carpos (1 L): 16,99 lei / bucată (valabil pentru întreaga gamă de 1 L)

Cafea Premium

  • Cafea boabe Julius Meinl Vienna Espresso/Crema (1 kg): 144,75 lei / pachet (cost efectiv per kg: ~72,37 lei)

  • Cafea măcinată Lavazza Crema e Gusto (250 g): 37,99 lei / pachet (cost efectiv per pachet: ~18,99 lei)

Dulciuri și Gustări

  • Caramele învelite în ciocolată Chokotoff Poiana (221 g): 19,99 lei / cutie

  • Unt de arahide Go On (500 g, fără gluten și fără zahăr adăugat): 20,49 lei / borcan

  • Croissant cu cremă Balconi (300 g): 27,49 lei / pachet

  • Biscuiți Petit Beurre Ülker (450 g): 12,99 lei / pachet

  • Biscuiți proteici Frank&Oli (50 g): 8,19 lei / bucată

  • Ananas bucăți/rondele Dole Gold (567 g): 20,99 lei / bucată

2. Electrocasnice de Bucătărie (Preparare alimente): Oferte confirmate din catalogul online

În secțiunea de electrocasnice mici pentru gătit și preparat hrana, reducerile variază între 20% și 52%:

Friteuze cu aer cald (Air Fryer) și Cuptoare

  • Grătar electric Tefal GC5108E0 (2000 W): 439,99 lei (redus cu 52%, de la 919,99 lei)

  • Friteuză cu aer cald Moulinex EZ855D20 (7.5 Litri, 2020 W): 399,99 lei (redusă cu 50%, de la 799,99 lei)

  • Friteuză cu aer cald Moulinex EZ245A20 (5 Litri, 1500 W): 299,99 lei (redusă cu 50%, de la 599,99 lei)

  • Friteuză cu aer cald Carrefour Home HAF11LDS3000-26: 299,99 lei (redusă cu 50%, de la 599,99 lei)

  • Cuptor electric Carrefour Home HTO36-25 (36 Litri, 1600 W): 219,99 lei (redus cu 50%, de la 439,99 lei)

  • Friteuză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack EY752AE0 (10 Litri): 849,99 lei (redusă cu 41%, de la 1.449,99 lei)

Roboti de bucătărie, Blendere și Mixere

  • Mixer planetar Carrefour Home HSM1300C-25 (1300 W, bol 5 L): 199,99 lei (redus cu 50%, de la 399,99 lei)

  • Mixer planetar Zass ZPSM 31 (2000 W, bol 6 L): 379,99 lei (redus cu 50%, de la 759,99 lei)

  • Blender Nutribullet NB614DG (600 W, 0.7 L): 199,99 lei (redus cu 50%, de la 399,99 lei)

  • Blender de masă Moulinex LM5958F0 (800 W, 2 L): 199,99 lei (redus cu 50%, de la 399,99 lei)

  • Tocător electric Rohnson R5118 (300 W, 1.8 L): 105,99 lei (redus cu 50%, de la 211,99 lei)

  • Mixer cu bol KitchenAid 5KSM95PSECU (275 W, 4.3 L): 1.699,99 lei (redus cu 37%, de la 2.709,99 lei)

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