Retailerul Carrefour a dat startul campaniei de Black Friday 2026 sub sloganul „Dublăm motivele de bucurie”. În timp ce pe segmentul de produse alimentare și bunuri de consum (FMCG) rețeaua mizează pe mecanismul de tip „1+1 gratuit” (valabil până pe 1 decembrie 2026), pe zona de electrocasnice și aparatură pentru bucătărie au fost introduse tăieri directe de preț de până la 52%.

Conform catalogului oficial Carrefour, mecanismul promoției 1+1 gratuit permite achiziționarea a două produse participante la prețul unuia singur, prețurile la raft fiind afișate per bucată sau pachet.

1. Ofertele la Alimente, Cafea și Dulciuri: Regimul 1+1 Gratuit

Mecanismul comercial aplicat la casă reduce prețul per unitate la jumătate la achiziția a două produse participante identice sau din aceeași gamă. Prețurile afișate la raft sunt per bucată:

Mezeluri, Lactate și Preparate Refrigerate

Salam Săsesc Cris-Tim (300 g): 18,49 lei / bucată (cost efectiv: ~9,25 lei / bucată)

Jambon de porc Angst (125 g): 11,49 lei / bucată (cost efectiv: ~5,74 lei / bucată)

Cașcaval Sofia Delaco clasic/afumat (400 g): 28,49 lei / bucată (cost efectiv: ~14,24 lei / bucată)

Telemea de vacă Napolact cu gust domol (150 g): 9,45 lei / bucată

Pizza La Mia Slice Dr. Oetker (140 g, diverse sortimente): 16,55 lei / bucată

Înghețată Aloma Collection (900 ml): 33,99 lei / bucată

Băutură vegetală pe bază de fistic Carpos (1 L): 16,99 lei / bucată (valabil pentru întreaga gamă de 1 L)

Cafea Premium

Cafea boabe Julius Meinl Vienna Espresso/Crema (1 kg): 144,75 lei / pachet (cost efectiv per kg: ~72,37 lei)

Cafea măcinată Lavazza Crema e Gusto (250 g): 37,99 lei / pachet (cost efectiv per pachet: ~18,99 lei)

Dulciuri și Gustări

Caramele învelite în ciocolată Chokotoff Poiana (221 g): 19,99 lei / cutie

Unt de arahide Go On (500 g, fără gluten și fără zahăr adăugat): 20,49 lei / borcan

Croissant cu cremă Balconi (300 g): 27,49 lei / pachet

Biscuiți Petit Beurre Ülker (450 g): 12,99 lei / pachet

Biscuiți proteici Frank&Oli (50 g): 8,19 lei / bucată

Ananas bucăți/rondele Dole Gold (567 g): 20,99 lei / bucată

2. Electrocasnice de Bucătărie (Preparare alimente): Oferte confirmate din catalogul online

În secțiunea de electrocasnice mici pentru gătit și preparat hrana, reducerile variază între 20% și 52%:

Friteuze cu aer cald (Air Fryer) și Cuptoare

Grătar electric Tefal GC5108E0 (2000 W): 439,99 lei (redus cu 52%, de la 919,99 lei)

Friteuză cu aer cald Moulinex EZ855D20 (7.5 Litri, 2020 W): 399,99 lei (redusă cu 50%, de la 799,99 lei)

Friteuză cu aer cald Moulinex EZ245A20 (5 Litri, 1500 W): 299,99 lei (redusă cu 50%, de la 599,99 lei)

Friteuză cu aer cald Carrefour Home HAF11LDS3000-26: 299,99 lei (redusă cu 50%, de la 599,99 lei)

Cuptor electric Carrefour Home HTO36-25 (36 Litri, 1600 W): 219,99 lei (redus cu 50%, de la 439,99 lei)

Friteuză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack EY752AE0 (10 Litri): 849,99 lei (redusă cu 41%, de la 1.449,99 lei)

Roboti de bucătărie, Blendere și Mixere